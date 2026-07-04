Un trompo dejó a Colapinto en el 19° lugar de la clasificación

Un trompo en su último intento de clasificación dejó a Colapinto con las manos vacías.

Después de la carrera sprint disputada este sábado por la mañana argentina, llegó la hora de la clasificación correspondiente a la carrera del Gran Premio de Silverstone, en Gran Bretaña. Esta instancia de la novena fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 se presentaba como una revancha para Franco Colapinto, que no pudo escalar hasta los puntos en la carrera.

Q1

Los Ferrari fueron los primeros en marcar una referencia, con Charles Leclerc por delante de Lewis Hamilton, pero todavía no eran tiempos que pudieran considerarse los más competitivos por la pole.

A 10 minutos del final de la primera clasificación, George Russell salió de pista y chocó contra uno de los laterales. Aunque hubo bandera amarilla, el piloto local volvió a pista con el fin de registrar un tiempo de clasificación.

Luego del primer intento de los Mercedes, McLaren y Red Bull, los primeros dos lugares siguieron siendo de Ferrari, con Leclerc por delante. Franco Colapinto, por su parte, quedó a un segundo y siete décimas del mejor registro en su primer intento veloz sobre la pista.

Hadjar fue el primero en dar el salto al primer lugar con un tiempo de un minuto, 29 segundos y 276 milésimas, seguido por Leclerc y Verstappen. El monegasco acabó a 258 milésimas y el neerlandés terminó a 273 milésimas.

Colapinto tuvo problemas cuando estaba realizando su vuelta rápida y quedó relegado al 19° lugar, puesto en el que finalizó la clasificación, quedando eliminado en la Q1. Junto a él quedaron fuera Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Lance Stroll, Fernando Alonso.

Q2

En la Q2 el primero en marcar una referencia fue Hadjar, seguido de cerca por su compañero de equipo, Verstappen. La actividad tardó en volver, porque los responsables de la pista debieron limpiar algunas zonas del circuito antes de que los vehículos volvieran a clasificar.

En su primer intento, los Ferrari de Hamilton y Leclerc se pusieron por delante. El británico marcó un tiempo de un minuto, 28 segundos y 864 milésimas que fue la primera referencia seria de la competencia. Sin embargo, los Mercedes aparecieron para separarlos: Russell se ubicó segundo y Antonelli tercero a poco menos de ocho minutos del cierre.

En el final, Leclerc dio el salto al primer lugar con un tiempo de un minuto, 28 segundos y 626 milésimas, relegando a Hamilton. Sin embargo, Antonelli fue aún más rápido y con un tiempo de un minuto, 28 segundos y 493 milésimas acabó siendo el más rápido. Detrás quedaron Leclerc y Hamilton.

En esta tanda fueron eliminados Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz y Alex Albon.

Q3

En la Q3, la primera referencia fue Antonelli, con un tiempo de un minuto, 28 segundos y 385 milésimas, seguido por Russell y Hamilton. Las posiciones se repartieron por equipos: Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren y Racing Bulls, en ese orden.

En su último intento, Antonelli mejoró su registro con un tiempo de un minuto, 28 segundos y 111 milésimas. Russell sufrió un contratiempo en la última vuelta y vio como los Ferrari de Leclerc y Hamilton lo superaron, en ese orden, a 175 y 347 milésimas del tiempo del italiano. Atrás del podio de la clasificación quedaron Russell, Hadjar, Norris, Verstappen, Piastri, Lindblad y Lawson.

Este domingo será la carrera final, con horario de inicio para la carrera a las 11 de Argentina. La competencia se extenderá por 52 vueltas.