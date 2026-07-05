Bastidas terminó segundo en la carrera de la Clase 2

El paranaense terminó en el segundo puesto después de obtener la pole el sábado.

En el marco de la sexta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, este domingo hubo competencia en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo. Allí, los pilotos de la categoría se midieron primero en las series y luego corrieron la carrera final para determinar al ganador del fin de semana.

En las series, la primera carrera tuvo como líder a Exequiel Bastidas, que fue el poleman. Sin embargo, el paranaense perdió el mano a mano con Maximiliano Bestani, que se quedó con la victoria luego de 10 minutos, cuatro segundos y 182 milésimas. Detrás de ellos dos quedó Juan Kreitz, a tres segundos y 698 milésimas.

En la segunda batería clasificatoria el destacado fue Renzo Blotta, que logró la victoria luego de nueve minutos, 52 segundos y 524 milésimas. Detrás de él quedaron Juan Canela y Santino Balerini a 291 milésimas y un segundo y 711 milésimas, respectivamente.

La tercera serie de la jornada fue liderada por Lucas Petracchini, que se impuso tras nueve minutos, 55 segundos y 90 milésimas de competencia. En el segundo lugar llegó Juan Eluchans a dos segundos y 149 milésimas; mientras que el tercer lugar fue para Francisco Coltrinari, a dos segundos y 336 milésimas.

De esta manera, Blotta fue el líder en la partida, seguido por Petracchini y Bestani. El paranaense Bastidas partió desde el sexto lugar por formar parte de la serie más lenta de la jornada.

El paranaense recuperó terreno en la final de la competencia, logrando alzarse con el segundo lugar luego de más de media hora de competencia. El ganador fue Petracchini, que aguantó el puesto de líder y se quedó con la victoria tras 33 minutos, 34 segundos y 348 milésimas.

Bastidas terminó a 783 milésimas del ganador, mientras que el tercer puesto fue para Bestani a un segundo y 799 milésimas. Collazo y Kreitz completaron los cinco primeros puestos de competencia.

El campeonato volverá a tener actividad este mes, aunque será en su último día: en el autódromo San Juan Villicum, la competencia se desarrollará entre el 31 de julio y el 2 de agosto.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 2 | Fecha 6 (en Termas de Río Hondo)

1°) Lucas Petracchini (Chevrolet): 33’34”348/1000.

2°) Exequiel Bastidas (Toyota): a 783/1000.

3°) Maximiliano Bestani (Chevrolet): a 1”799/1000.

4°) Pablo Collazo (Toyota): a 4”629/1000.

5°) Juan Kreitz (Peugeot): a 7”170/1000.