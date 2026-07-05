Canapino se quedó con la victoria en la Clase 3

En la tarde de este domingo se desarrolló buena parte de la actividad correspondiente a este fin de semana por la sexta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional. En el autódromo de Termas de Río Hondo llegaron en primer término las series y luego la final de esta jornada.

En la primera serie de la jornada el ganador fue Agustín Canapino, que se impuso luego de nueve minutos, 33 segundos y 206 milésimas de competencia. Lo siguieron Bautista Damiani y Leonel Pernía a cinco segundos y 18 milésimas y siete segundos y 243 milésimas, respectivamente. El crespense Joel Gassmann terminó quinto en esta serie, pero debió partir último en la final.

La segunda serie clasificatoria de la jornada fue para Julián Santero, que ganó la carrera luego de nueve minutos, 40 segundos y 272 milésimas. En el segundo lugar llegó Ricardo Risatti, a 850 milésimas; mientras que Alfonso Domenech terminó tercero a 881 milésimas.

En la última batería de la jornada el ganador fue Jorge Barrio, que requirió de nueve minutos 36 segundos y 704 milésimas para ser el primero en terminar las cinco vueltas. Por detrás quedaron Facundo Ardusso (a un segundo y 230 milésimas) y Mauricio Lambiris (a tres segundos y 387 milésimas).

Canapino largó primero, seguido de Barrio y Santero. Sin embargo, en la partida fue Barrio el que se impuso y lideró la competencia por varias vueltas, hasta que Canapino retomó lo que era suyo.

Esa no fue la única caída de Barrio, que acabó en el cuarto lugar a partir de la muy buena acción de Facundo Ardusso sobre el final para dar el salto al segundo puesto. El podio lo completó Lucas Vicino.

Párrafo aparte para la actuación de Joel Gassmann, que partió desde el último lugar y en una gran remontada terminó en el undécimo puesto, logrando varias de esas superaciones en la primera mitad de la competencia. El crespense estuvo cerca de meterse entre los diez mejores.

El próximo fin de semana de competencia será en el autódromo San Juan Villicum el fin de semana del 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 6 (en Termas de Río Hondo)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 35’2”597/1000.

2°) Facundo Ardusso (Toyota): a 1”312/1000.

3°) Lucas Vicino (Toyota): a 1”604/1000.

4°) Jorge Barrio (Chevrolet): a 3”466/1000.

5°) Julián Santero (Volkswagen): a 4”377/1000.

---

11°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 21”918/1000.