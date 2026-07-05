Colapinto tuvo una gran carrera y terminó noveno en Gran Bretaña

En Silverstone no hubo nadie que lograra más superaciones que Colapinto, que terminó 9°.

Este domingo llegó el último día de actividad de la Fórmula 1 en Silverstone, Gran Bretaña. Por la novena fecha del campeonato mundial, los pilotos salieron a pista a buscar el mejor lugar posible. Ardua labor para Franco Colapinto, que partió desde el 19° lugar luego de un fallo en la clasificación.

En la largada, las Ferrari volvieron a hacerlo bien y quedaron primera y segunda: Charles Leclerc delante y Lewis Hamilton detrás. En el tercer puesto quedó el poleman Kimi Antonelli, que marchaba delante de su compañero de equipo, George Russell.

En la partida, Colapinto logró cuatro superaciones que lo dejaron en el 15° lugar tras partir en el 19° puesto. Durante la segunda vuelta, el argentino además superó a Nico Hulkenberg, de manera que quedó detrás de Pierre Gasly, en los puestos 13 y 14. Su trabajo a lo largo de la carrera podría darle la posibilidad de pelear por algo más.

Durante la quinta vuelta, Colapinto superó a Ocon (dos vueltas antes lo había conseguido Gasly). Los Alpine crecieron durante la carrera y tenían por objetivo ingresar a los puntos. A partir de la séptima vuelta, Gasly atacó a Sainz por la undécima posición, lucha importante para Colapinto, que sería el siguiente en buscar al español.

La misión para los Alpine estuvo cumplida en la décima vuelta: ambos superaron a Sainz y comenzaron a buscar a Gabriel Bortoleto, último piloto en los puntos. Adelante, Hamilton conoció la noticia de que tenía una penalización por partir antes de tiempo y al mismo tiempo debía cuidar la posición de escolta de los ataques de Antonelli. No resistió: en la undécima vuelta pasó el italiano al segundo lugar.

En la 23ª vuelta se produjo el primer ingreso de Colapinto a los boxes. Lo hizo en el 12° puesto y volvió 13°, con lo que solo perdió una posición en su paso por boxes, debiendo defenderse de Sainz en su retorno a la pista con neumáticos duros -hasta ese momento había usado medios-.

Gasly no tuvo la misma suerte: su parada demoró más de la cuenta y en la vuelta quedó atrás de Sainz. Con esto, Colapinto -que superó a Bearman- pasó a quedar en la undécima posición. Sin embargo, el ritmo del Alpine del argentino no era el mejor y Gasly se le acercó vuelta a vuelta, al mismo tiempo que Bortoleto se alejaba de su vista.

Luego de un largo liderazgo de Antonelli, que paró recién en la 36ª vuelta, Leclerc retomó la cima por delante de Antonelli y Verstappen para afrontar los últimos 16 giros de competencia.

El abandono de Nico Hulkenberg en la vuelta 38 provocó el ingreso del auto de seguridad, lo que le permitió hacer una parada extra a Max Verstappen en su objetivo de defender el cuarto lugar -perdió instantes antes el mano a mano con Hamilton por el tercer puesto-, lo que dificultó la tarea para George Russell.

Cuando Leclerc parecía perder ritmo por problemas en su auto, un fallo en la suspensión delantera obligó a Antonelli a ingresar a boxes. El italiano volvió a pista, pero siguió con problemas en su vehículo, por lo que cayó al sexto lugar, detrás de Norris. Adelante, Leclerc, Hamilton y Verstappen eran los líderes.

A ocho vueltas del final, Antonelli volvió a ingresar a boxes para intentar mantener el auto en carrera, buscando al menos rescatar un punto. Volvió justo por delante de Colapinto, que era su contendiente por el décimo lugar.

Antonelli recibió una sanción de cinco segundos por el exceso en las salidas de pista, por lo que debía estirar la diferencia con Colapinto para conservar el décimo lugar, pero el exceso de Verstappen a cuatro vueltas del final cambió las cosas. El neerlandés chocó y abandonó cuando estaba tercero, de manera que el argentino Colapinto consiguió meterse en el 10° lugar.

Con el abandono de Verstappen se produjo el ingreso de varios autos a boxes para el cambio de neumáticos. Alpine hizo entrar a Colapinto, mientras que Gasly se mantuvo afuera, con lo que el francés pasó a ser el nuevo 10° en pista. Además, esto colaboró con Antonelli, que estiró su ventaja sobre el perseguidor, evadiendo la sanción. Sin embargo, Gasly pasó por boxes luego y devolvió la posición al argentino.

Una decisión del equipo obligó a Hamilton a pasar por boxes, quedando detrás de Russell, por lo que cuando volvió a haber velocidad, el líder era Leclerc seguido por Russell y Hamilton.

Colapinto partió desde el 10° lugar, detrás de Antonelli, con la obligación de quedar a menos de cinco segundos para poder escalar un puesto más por la sanción de cinco segundos impuesta al italiano.

Tras el choque de Verstappen, la velocidad nunca volvió: hubo auto de seguridad hasta el final. Ferrari logró el 1-3 con Leclerc como líder, seguido por Russell y Hamilton; mientras que Colapinto saltó al noveno lugar debido a la sanción recibida por Antonelli y Gasly también entró en puntos.

El argentino sumó dos puntos en una carrera en la que escaló 10 puestos. Tres puntos para Alpine luego de un sábado para el olvido es un gran logro para el equipo francés.