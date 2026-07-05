El francés Letexier será el árbitro del partido entre Argentina y Egipto

A poco menos de 48 horas del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la FIFA confirmó a los árbitros designados para impartir justicia en ese encuentro.

El partido se jugará este martes 7 de julio a partir de las 13 en el estadio de Atlanta y contará con el arbitraje de François Letexier. El árbitro francés estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como jueces asistentes. El cuarto y quinto árbitro serán Espen Eskas e Isaak Bashevkin, ambos de Noruega.

Letexier ya dirigió dos encuentros en este mundial. El primero de ellos fue entre Costa de Marfil y Ecuador; mientras que el segundo fue entre Cabo Verde y Arabia Saudita. En esos dos encuentros mostró ocho tarjetas amarillas y no tuvo mayores polémicas.

El árbitro de 37 años dirigirá por primera vez a la selección argentina en su carrera, por lo que sentará un precedente hacia el futuro. Letexier además cuenta con el antecedente de haber sido elegido como el mejor árbitro del mundo en 2024 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. En 2025 acabó en el segundo lugar en esa elección, por detrás de su compatriota Clement Turpin.