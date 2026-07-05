Gimnasia recibirá a uno de los candidatos obligado a volver a ganar

Este domingo puede ser definitorio para Gimnasia de Concepción del Uruguay. A partir de las 15 recibirá a 9 de Julio de Rafaela en el estadio Manuel y Ramón Núñez. El partido, válido por la 16ª fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A contará con el arbitraje de Marcos Liuzzi. El juez estará acompañado por los asistentes Martín Nardelli y Patricio Destefano. La cuarta árbitra será Daiana Ilari.

El Lobo uruguayense llega a este partido luego de dos derrotas consecutivas: 1-0 como local ante Sportivo AC de Las Parejas y 2-1 como visitante frente a Atlético Escobar. Esto lo dejó en la última colocación con 13 puntos luego de un buen arranque de la campaña de Martín Pinilla como entrenador del equipo -llegó ocho fechas atrás-.

Estas dos derrotas pusieron al Lobo en la cornisa, ya que deberá ganar y esperar resultados para contar con una chance más de evitar la Reválida. Si vence, el conjunto uruguayense necesitará que Sportivo AC de Las Parejas e Independiente de Chivilcoy pierdan. Si alguno de esos resultados no se cumple, jugará Reválida. No ganar lo llevaría al mismo destino.

Para este partido, el entrenador eligió a los siguientes nombres:

-Arqueros: Ramiro Baro y Emilio Rébora.

-Defensores: Jonathan Benítez, Juan Casares, Tomás Palladino, Nicolás Gómez, Román Olague, Alexis Arraigada y Nicolás Suárez.

-Mediocampistas: Lautaro Altamirano, Damián Baltoré, Agustín Favre, Nicolás Germanier, Santiago Lebus, Juan Rodríguez y Enzo Márquez.

-Delanteros: Micael Bogado, Agustín García, Javier Sotto y Lautaro Denning.

En frente habrá un rival con un objetivo superador. El Lobo rafaelino suma 25 puntos y está tercero en la tabla de posiciones de la zona, apenas dos puntos por debajo de Douglas Haig y Sportivo Belgrano. La posibilidad de pelear por el primer puesto estará latente en caso de obtener una victoria en La Histórica.

Para este partido, el entrenador Marcelo Varela convocó a los siguientes jugadores:

-Arqueros: Lucas Cuevas y Mirko Zanoni.

-Defensores: Sebastián Acuña, Tomás Androetto, Nahuel Bravo, Matías Ferlini, Martino Uriona y Agustín Vanega.

-Mediocampistas: Nicolás Delsole, Facundo Díaz, Facundo García, Cristian Ludueña, Joaquín Nazzi, Matías Morales, Pablo Ramírez y Leandro Larrea.

-Delanteros: Enzo Abondetto, Joaquín Salvucci, Maximiliano Solari y Laureano Troncoso.