Haaland liquidó a Brasil con dos goles sobre el final

Este domingo por la tarde se definió el tercer clasificado a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En el estadio MetLife de Nueva Jersey, Brasil y Noruega se midieron mano a mano en un duelo que contó con el arbitraje de Ismail Elfath.

En el arranque del juego hubo un susto importante para Brasil debido a que Noruega llegó al gol por medio de una buena jugada asociada por la banda derecha. Martin Odegaard avanzó con pelota dominada y envió un pase en profundidad para Alexander Sorloth, que tras llegar al fondo, tocó hacia atrás para la llegada de Patrick Berg. Con un derechazo a colocar, el mediocampista clavó el balón contra el poste izquierdo a los tres minutos, pero el tanto fue invalidado por offside de Sorloth en el origen de la jugada.

Después de ese sofocón llegó lo mejor de Brasil, que a partir de ahí manejó un poco mejor la pelota -aunque por menos tiempo- y tuvo la chance de abrir el marcador con un tiro desde el punto de penal.

El responsable de la ejecución tras la falta sufrida por Matheus Cunha dentro del área fue Bruno Guimarães, que buscó el costado izquierdo del arco defendido por Örjan Nyland. El arquero acertó el palo y rechazó a un costado, evitando la caída de su valla.

El juego siguió y ninguno de los dos elencos consiguió ponerse en ventaja, con lo que llegaron a la segunda mitad con el empate 0-0 todavía vigente en el marcador.

Brasil tuvo una clarísima en el complemento luego de una recuperación en defensa a cargo de Casemiro, que habilitó a Vinicius por izquierda. Con el revés del pie, el jugador de Real Madrid habilitó el pique en solitario por el centro de Endrick, que quedó mano a mano con Nyland, pero falló la definición: remató directamente afuera.

En la respuesta noruega, un remate de Andreas Schjelderup desde la izquierda del ataque buscó el costado derecho del arco defendido por Alisson, que rechazó hacia un lado, evitando la caída de su valla.

El que no perdonó fue Haaland, que tras desperdiciar una ocasión en el primer tiempo intentando definir por encima de Alisson, logró el 1-0 parcial. Fue a los 34, luego de un desborde de Schjelderup por la izquierda que terminó en un centro de derecha para la llegada del tanque del Manchester City. El cabezazo del centrodelantero al costado izquierdo venció a Alisson y se transformó en el 1-0.

Y el segundo llegó 10 minutos después. En uno de los varios contragolpes que tuvo Noruega, Haaland recibió un pase de Schjelderup en el borde del área grande, se acomodó y sacó un remate potente y bajo que se metió contra el costado izquierdo del arco de Alisson. Golazo y 2-0. Haaland tiene siete goles y junto a Kylian Mbappe y Lionel Messi son los goleadores del Mundial.

Sobre el final tuvo la chance del descuento Brasil gracias a un penal cometido por Leo Oestigaard, que golpeó a Casemiro con el codo en el rostro. De la ejecución se encargó Neymar -quien debió ser expulsado instantes antes-. Su remate suave al costado izquierdo venció al arquero, que se quedó parado en el medio.

El árbitro dejó seguir un poco más pese a que ya había sido superado el tiempo añadido, pero nada ocurrió. Noruega se quedó con la victoria por 2-1 y estira su historial positivo ante Brasil: cinco enfrentamientos con tres victorias y dos empates.

En su próxima presentación, el seleccionado noruego jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, el sábado 11 de julio desde las 18, frente al ganador entre México e Inglaterra.