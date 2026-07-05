“Nos está costando desde principio de año”, dijo Candia

Este domingo Patronato cayó 1-0 ante San Martín de Tucumán por la 19ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. Tras el partido, Marcelo Candia habló con la prensa respecto a lo ocurrido en la cancha y lo que arrastra el equipo luego de una primera rueda que lo dejó cerca de las posiciones de descenso.

Para el entrenador del Patrón, los primeros minutos del equipo fueron buenos. Destacó lo hecho en los primeros 15, período en el que Franco Meritello tuvo el gol, pero le despejaron la definición sobre la línea. “Por un error nos hacen el gol. Nos afectó mucho”, lamentó Candia.

El tanto de Álvaro Veliez significó un duro golpe para el equipo, al que le costó generar ocasiones durante un largo periodo en el juego. “Nos faltó un poco más de fútbol. Entrenamos en definición, lo anímico nos está costando”, reveló el entrenador, que también dijo que las dificultades vienen desde principio de año.

“Vamos a seguir trabajando para intentar traernos los tres puntos. Es un partido que podríamos haber ganado, tuvimos dos o tres situaciones claras”, contó el técnico. Para Candia es cuestión de trabajo hasta la llegada del gol, con el que cree que el equipo entrará en confianza.

Racha negativa

“No esperábamos esta racha y tenemos que salir a dar la cara como corresponde”, dijo Candia en referencia a la acumulación de partidos sin ganar: son seis contando dos derrotas y cuatro empates. El Patrón está 16° en la tabla y tiene 21 puntos, apenas dos más que Güemes, que está en zona de descenso directo.

El equipo sacó dos de nueve unidades jugando como local sus últimos tres partidos y el entrenador subrayó al respecto que no se debía subestimar ningún encuentro. “Los partidos son durísimos”, destacó y agregó: Hay que levantar la cabeza y seguir trabajando.

Cambios

Durante el partido, Candia agotó las variantes que tenía a disposición y las explicó a los periodistas presentes en el pasillo a la salida de los vestuarios. Sostuvo que no modificó el esquema debido a que San Martín había introducido gente “fresca” en ataque y esto podía perjudicarlo en los contragolpes -el Ciruja tuvo dos ocasiones muy claras a través de esa vía-.

“No podíamos desarmar la línea de cuatro”, argumentó y agregó que los cambios en ataque respondieron a la condición física de sus futbolistas, ya que Hernán Rivero arrastraba una molestia y Diego Díaz todavía no está para más de 25 minutos.

Lo próximo para Patronato será la visita a Salta para enfrentarse a Gimnasia y Tiro, rival con el que perdió por 2-1 como local en el comienzo del torneo, cuando el técnico todavía era Rubén Forestello.