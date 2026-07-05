Patronato comienza la segunda rueda en Paraná

Luego de dos semanas de receso, Patronato volverá a la cancha este domingo a partir de las 15.30. En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, el Patrón enfrentará a San Martín de Tucumán por la 19ª fecha de la Zona 2 del Torneo de la Primera Nacional 2026.

El árbitro del partido será Adrián Franklin, acompañado por los jueces asistentes Manuel Sánchez y Mariana Duré. En este encuentro oficiará como cuarto árbitro Franco Rioja.

Para este partido, Marcelo Candia volverá a tener disponible a Franco Meritello, que cumplió con la suspensión por acumulación de amarillas. Por otra parte, Nahuel Genez también está disponible pese a haberse retirado en camilla del último encuentro del Patrón, será decisión del técnico incluirlo o no.

En el mediocampo, Brandon Cortés vuelve a estar disponible para el cuerpo técnico luego del desgarro que lo marginó de las canchas. Su retorno dependerá de la consideración que tenga el técnico sobre el rendimiento mostrado hasta el momento por Juan Barinaga.

Con todas estas cuestiones en cuenta y la incorporación de Diego Díaz y Gonzalo Salega (el primero ya está disponible) al plantel, las decisiones pasarán por la cabeza del técnico.

De no mediar nada extraño, el equipo podría formar con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Nahuel Genez; Alejo Miró, Federico Bravo, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

Patronato está actualmente en la 15ª posición de la tabla de su zona con 21 puntos, dos por encima de los puestos de descenso y cuatro por debajo de la zona de reducido: una victoria es clave en pos del objetivo de pelear por el segundo ascenso.

Por otra parte, el objetivo es interrumpir una racha de cinco encuentros sin victorias: una derrota y cuatro empates. El último triunfo del Patrón fue en la 14ª fecha ante Chacarita por 2-0, el 17 de mayo.

El rival

En frente habrá un equipo que no lo hizo mucho mejor que el Patrón. San Martín de Tucumán suma 23 puntos y se ubica en la 12ª posición después de una primera rueda muy irregular.

Comenzó el torneo con Andrés Yllana y ahora cuenta con Alejandro Orfila como entrenador, con el que no gana desde hace seis partidos: la diferencia con Patronato es que cuatro de esos encuentros fueron derrotas y dos empates. El equipo está urgido de un triunfo.

Con varias incorporaciones realizadas con el fin de dar pelea en la segunda rueda del torneo, el Ciruja intentará llevarse algo de Paraná. Los convocados por Orfila son los siguientes: Darío Sand, Nahuel Manganelli, Víctor Salazar, Guillermo Rodríguez, Ezequiel Parnisari, Nicolás Ferreyra, Rodrigo Ayala, Tiago Peñalba, Alan Cisneros, Aníbal Paz, Leandro Monroy, Milton Ríos, Santiago Briñone, Nicolás Castro, Jorge Juárez, Agustín Graneros, Bruno Cabrera, Diego Diellos, Luca Arfaras, Álvaro Veliez y Gonzalo Rodríguez.