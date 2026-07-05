Recreativo ganó el segundo juego y se consagró campeón

Este sábado por la noche, el estadio Humberto Pietranera de Olimpia recibió el segundo duelo de la serie final del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet. El anfitrión recibió a Recreativo con el objetivo de estirar la serie un juego más.

En el primer partido del mano a mano, disputado en el estadio Antonio Zorzet, los dirigidos por Oscar Heis se impusieron por 76-69: el Bochas llegó con la chance de liquidar la historia como visitante.

Con personalidad, Recreativo salió con fuerza en el arranque y tomó una larga distancia durante el primer parcial. Con el 15-5 a su favor, el Bochas comenzó a administrar las energías, sosteniendo una buena diferencia durante el arranque del segundo cuarto. Con fluidez ofensiva y precisión, acabó llegando al descanso largo reduciendo al Azulgrana a una expresión ofensiva mínima: 34-18.

En la segunda mitad hubo reacción del conjunto anfitrión, que comenzó a descontar y alcanzó a ponerse a un punto al cabo del tercer cuarto. El parcial de 23-8 en favor del dueño de casa dejó el marcador 42-41 para Recreativo, que sintió a su rival haciendo presión para evitar que este fuera el último juego de la serie.

Sin embargo, el conjunto de Heis volvió a ser dueño de las acciones en el tramo final y administró la escasa ventaja que le quedaba para acabar imponiéndose. Fue 63-59 la victoria del Bochas, que volvió a consagrarse campeón del torneo doméstico, agrandando su buen presente luego de cortar la racha de 61 años sin títulos en 2024.

El partido completo