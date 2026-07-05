River Plate confirmó el retorno de Rafael Borré

Este sábado por la mañana, River Plate confirmó la llegada como refuerzo de Rafael Borré. El delantero colombiano de 30 años (cumplirá 31 en septiembre) llega a la institución luego de un último paso por Internacional de Porto Alegre para cumplir con su segundo ciclo en el club.

En la primera mitad del año disputó un total de 28 partidos entre la Primera División de Brasil, la Copa de Brasil, la Recopa Gaúcha y el Campeonato Gaúcho. En total anotó nueve goles y aportó dos asistencias. En Inter jugó un total de 104 partidos con 28 goles y nueve asistencias desde su llegada al club en 2024.

Con la camiseta de River, la cual vistió entre 2017 y 2021, Borré disputó un total de 149 partidos en los que anotó 55 goles y otorgó 18 asistencias. En su paso por el club se consagró en dos ocasiones como campeón de la Copa Argentina (2017 y 2019), ganó la Copa Libertadores (2018), la Supercopa Argentina (2018 y 2020) y la Recopa Sudamericana.

Su llegada al club se produce después del arribo de Lucas Beltrán, con lo que habrá competencia en la delantera. El experimentado atacante colombiano firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2029, por lo que tendrá tres años y medio de vínculo con el club.

Además, River incorporó al defensor Giovanni González, con lo que intentará fortalecer la última línea, uno de los puntos débiles que tuvo durante el último campeonato.