San Martín le ganó a Patronato y complicó su situación en la tabla

Gabriel Díaz (Patronato) perdió el balón en la salida en la jugada que acabó en gol de San Martín.

Por la 19ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Patronato recibió este domingo a San Martín de Tucumán. El árbitro del encuentro en el estadio Presbítero Bartolomé Grella fue Adrián Franklin. Se encontraron dos equipos con largas rachas sin victoria: cinco partidos para el Patrón, seis para el de Ciudadela.

En los primeros 15 minutos de Partido el dominio de Patronato fue total. El Rojinegro presionó bien en ataque y a través de los pases de Brandon Cortés encontró buenas incursiones ofensivas por ambas bandas. Sin embargo, no aprovechó sus chances.

La más clara llegó con una definición de Franco Meritello tras una pelota parada que fue despejada sobre la línea por la defensa del Ciruja. El Patrón pagó caro y pronto la falta de efectividad luego de una mala salida desde el fondo, que no fue la primera del partido.

La apertura del marcador llegó con una mala salida del fondo de Patronato. Una pérdida de Gabriel Díaz le dio la oportunidad a Álvaro Veliez, que sacó un remate bajo contra el poste derecho del arco de Alan Sosa que se transformó en el 1-0 parcial. El Patrón era mejor, pero el que facturó fue el visitante.

Después del gol, ocurrido a los 20 minutos, el Rojinegro sintió el shock y tuvo grandes dificultades en la continuidad del juego. La presión del equipo de Alejandro Orfila provocó malas salidas del fondo local y esto le dio ocasiones al Ciruja, que no pudo ampliar la ventaja por buenas intervenciones de Alan Sosa y por cierres defensivos que llegaron a tiempo.

En el final del primer tiempo llegó la primera chance clara del Patrón tras el gol. Fue Maximiliano Rueda quien sacó un potente remate desde unos 30 metros de distancia que tenía como destino el ángulo superior izquierdo del arco de Nahuel Manganelli, que despejó al córner con una gran volada. Fue la última de la primera mitad.

Álvaro Veliez aprovechó su chance y le dio la victoria al "Ciruja".

La primera llegada clara de la segunda mitad estuvo en los pies de Diego Diellos. Tras un mal anticipo de Díaz, el atacante se escapó por la derecha y llegó al área para sacar un remate que se fue desviado por el costado izquierdo del arco defendido por Sosa.

En un gran ataque, Patronato tuvo el gol en los pies de Hernán Rivero. El atacante perdió el mano a mano con Manganelli, que salió de gran manera. En el rebote, Reynaga quedó solo frente al arco, pero definió directamente afuera cuando uno de los defensores se había parado sobre la línea. Increíble errado de Reynaga a los siete minutos.

De un lateral enviado al área por Nahuel Genez estuvo a punto de llegar el empate de Patronato. Santiago Briñone cabeceó contra su propio arco y casi convierte un golazo en contra, pero la excelente volada de Manganelli hacia la izquierda impidió el gol.

En una larga corrida de Lucas Arfaras por el costado derecho estuvo la siguiente ocasión de gol para San Martín. El atacante ingresado en el complemento definió cruzado mientras era acompañado por Diego Diellos, pero su tiro se fue desviado por el costado derecho del arco.

Un excelente avance de Alejo Miró por derecha terminó en un centro para Brandon Cortés. La defensa despejó el balón a tiempo, pero el despeje cayó en la posición de Genez. El defensor remató de primera, pero su disparo se perdió por el costado derecho del arco.

Arfaras volvió a tener el gol en la siguiente ocasión para el conjunto tucumano. Esta vez el contragolpe salió por el costado izquierdo y el atacante avanzó con balón dominado hasta el área grande del conjunto paranaense. Al llegar al área remató cruzado, pero su disparo dio en el poste izquierdo del arco defendido por Sosa.

Miró volvió a desbordar por el costado derecho en una buena acción personal. Al llegar al área intentó con un remate/centro bajo cruzado que nadie conectó y se perdió por la línea de fondo ante el reclamo de sus compañeros, que esperaban más atrás en el área. En el golpe por golpe parecía estar más cerca el segundo gol que la chance del empate.

No hubo forma para Patronato, que careció de ideas en los instantes finales y se quedó con las manos vacías en su casa. En tres partidos consecutivos como local sumó dos empates y una derrota y ya lleva seis seguidos sin ganar.

Con 21 puntos, el Patrón quedó 16°, solo dos puntos por encima de la zona de descenso y a cuatro del último del reducido. En la próxima fecha su rival será Gimnasia y Tiro de Salta, como visitante, el próximo domingo.

-SÍNTESIS-

Patronato 0-1 San Martín de Tucumán.



Gol:

20’PT: Álvaro Veliez.



Formaciones:

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Nahuel Genez; Alejo Miró, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Hernán Rivero y Renzo Reynaga.

DT: Marcelo Candia.



San Martín: Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Rodrigo Ayala; Agustín Graneros, Santiago Briñone, Alan Cisnero; Bruno Cabrera, Diego Diellos y Álvaro Veliez.

DT: Alejandro Orfila.



Cambios:

ET: ingresó Lucas Arfaras por Alan Cisnero (SMA).

15’ST: ingresó Leonardo Monroy por Bruno Cabrera (SMA).

18’ST: ingresó Diego Díaz por Hernán Rivero (PAT).

18’ST: ingresó Tomás Attis por Renzo Reynaga (PAT).

29’ST: ingresó Gonzalo Rodríguez por Álvaro Veliez (SMA).

30’ST: ingresó Juan Barinaga por Brandon Cortés (PAT).

30’ST: ingresó Facundo Heredia por Valentín Pereyra (PAT).

33’ST: ingresó Jorge Juárez por Víctor Salazar (SMA).

33’ST: ingresó Guillermo Rodríguez por Diego Diellos (SMA).

42’ST: ingresó Luciano Pacco por Nahuel Genez (PAT).



Amonestados:

17’PT: Víctor Salazar (SMA).

39’PT: Maximiliano Rueda (PAT).

41’PT: Santiago Briñone (PAT).

16’ST: Bruno Cabrera (SMA).

21’ST: Leonardo Monroy (SMA).

37’ST: Agustín Graneros (SMA).

38’ST: Franco Meritello (PAT).

40’ST: Alejo Miró (PAT).



Árbitro: Adrián Franklin.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.