Sionista cayó ante Caza y Pesca y deberá ir a un tercer juego

Sionista cayó en el segundo partido y deberá ganar este domingo para seguir en carrera.

Este sábado hubo acción correspondiente a los dieciseisavos de final de la Liga Federal de Básquet con los dos equipos entrerrianos que quedan en carrera teniendo que salir a la cancha. El Centro Juventud Sionista lo hizo jugando como visitante; mientras que a Urquiza Santa Elena le tocó jugar como local.

Sionista

Luego de vencer en el primer duelo disputado en el estadio Moisés Flesler por 95-77, el Centro Juventud Sionista visitó el estadio Edgar Michaud para medirse con Caza y Pesca de Don Torcuato. Una victoria hubiera permitido a los dirigidos por Santiago Vesco avanzar hacia la siguiente instancia del campeonato.

No pudo ser para el conjunto paranaense, que cayó como visitante por 77-63 y deberá recurrir a un tercer partido para continuar en la competencia. Sioni contó con el buen aporte de Franco González, con 17 puntos y ocho rebotes, y Lucas Nieto, que anotó 14 puntos y tomó seis recobros.

En frente, Caza y Pesca tuvo al goleador del juego: Juan Martín Bello anotó 22 puntos para la victoria de su equipo. Además, Juan Ignacio Bello anotó 12 tantos, tomó tres rebotes y dio tres asistencias.

Este resultado les permitió a los dirigidos por Daniel Bello igualar la serie y estirar la definición a un tercer partido que se jugará este domingo a partir de las 20.30. Jugarán nuevamente en el estadio Edgar Michaud, debido a la ventaja deportiva con la que cuenta el conjunto bonaerense.

Urquiza

En Santa Elena, Urquiza recibió a River Plate en el segundo juego de una serie que comenzó muy torcida para los santaelenenses. En su primer partido, Urquiza cayó por 87-45 en condición de visitante y llegó con la obligación de ganar los dos partidos jugando como local.

El Naranja no pudo jugando como anfitrión y cayó por un ajustadísimo 68-66. El equipo de Leonardo Villagra vendió muy cara la derrota y acabó quedando afuera peleando de pie. El principal anotador del equipo fue Marcos Revello, que jugó todos los minutos y anotó 22 puntos para su equipo, acompañado de cuatro rebotes y cuatro asistencias.

En frente, el Millonario contó con las buenas presentaciones de Juan Venegas Schaefer, autor de 15 puntos; y el experimentado uruguayense Felipe Pais, que convirtió 14 tantos y además tomó seis rebotes para su equipo.

El equipo de Agustín Bajz liquidó la serie con el 2-0 a su favor y podrá continuar disputando el certamen de la tercera división del básquet nacional. En la próxima instancia su rival será el vencedor del duelo entre Sionista y Caza y Pesca, ya por las semifinales de la instancia interconferencias Metro vs. Litoral.