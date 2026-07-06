Básquet: Martiniano Dato renovó con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Martiniano Dato renovó con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia para la venidera temporada de la LNB.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia confirmó la continuidad del paranaense Martiniano Dato para la temporada 2026/27 de La Liga Nacional de Básquet.

El escolta, de paso por Paracao y Recreativo, en la capital entrerriana, seguirá vistiendo la camiseta del conjunto patagónico luego de una destacada campaña 2025/26, en la que fue una pieza importante del plantel que conquistó el título de La Liga Nacional.En la pasada campaña, en 52 partidos disputados durante la temporada, Dato promedió 10,6 puntos por encuentro, consolidándose como una de las revelaciones del certamen.

En tanto que su rendimiento le valió la distinción al Mejor Jugador Joven de la temporada 2025/26, reconocimiento que premió su crecimiento, regularidad y proyección.