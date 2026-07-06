Básquet: Sionista perdió en Don Torcuato y se despidió de la Liga Federal

Sionista peleó en Don Torcuato ante Caza y Pesca, no le alcanzó y se despidió de la Liga Federal.

El Centro Juventud Sionista perdió por 82 a 76 frente a Caza y Pesca de Don Torcuato, en el tercer y definitivo choque de la instancia de Interconferencia, y se despidió de la Liga Federal de Básquet. En un partido que le fue desfavorable en el trámite del juego, el elenco paranaense remó y dio pelea hasta el final, pero no pudo y quedó eliminado del campeonato.

El partido tiempo en Don Torcuato

El comienzo fue muy equilibrado. En la visita, Franco González comandaba la ofensiva de su equipo, mientras que en el Tiburón el goleo estaba más repartido y contaba con un gran inicio de Leandro Quarroz. Sin embargo, la defensa local fue muy intensa y no le permitió a su rival jugar con comodidad. Esa solidez defensiva, sumada a un gran cierre del segundo cuarto de Juan Martín Bello, le permitió al conjunto torcuatense irse al entretiempo al frente por 49-37.

Tras el descanso largo, la historia cambió. Sionista salió con otra intensidad y mostró una marcada mejora defensiva, decidido a reducir la diferencia en el marcador. Además, encontró en Rewes a su principal referencia ofensiva durante ese pasaje del encuentro. A pesar de ello, Caza y Pesca respondió con carácter y, aunque atravesaba su momento más incómodo del partido, logró sostener la ventaja e impedir que su rival pasara al frente.

En ese contexto, Franco Villegas y Thiago Franceschini aportaron soluciones importantes: el interno se mostró muy activo en el rebote ofensivo, mientras que el alero castigó desde la línea de tres puntos.

En el último cuarto, el encuentro se volvió todavía más parejo y físico. En Caza y Pesca, Brian Osuna y Raúl Salvatierra acumulaban cuatro faltas personales cada uno, mientras que Franco Villegas tenía tres. Del otro lado, Sionista no bajaba los brazos, disputaba cada posesión con enorme intensidad y hacía muy difícil la tarea del conjunto local. Con el marcador abierto y el desenlace incierto, el clima era de máxima tensión. Fue entonces cuando apareció la jerarquía de Juan Ignacio Bello.

El capitán asumió la responsabilidad en los momentos decisivos y terminó inclinando la balanza a favor del Tiburón. En los últimos dos minutos convirtió un doble y falta, otro doble y dos tiros libres para sentenciar el encuentro y desatar el festejo de su equipo. Finalmente, el elenco torcuatense se impuso por 82-76 y selló su clasificación a los octavos de final.