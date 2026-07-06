“La racha negativa se va a cortar”, vaticinó Alan Sosa

Alan Sosa, uno de los referentes del plantel de Patronato analizó la derrota frente a San Martín de Tucumán, en el reinicio de la actividad de la Primera Nacional. “Tuvimos algunos errores defensivos que por suerte no terminaron en gol. Pero más allá de eso, las situaciones las generamos, nuevamente el arquero rival sale figura. Entonces también eso te da un poco de bronca porque intentás, intentás y no entra”, expresó.

Consultado sobre las dificultades que tiene Patronato para convertir, el capitán explicó a Canal 11: “Fue un déficit que tuvimos durante el primer semestre. Creo que los goles van a llegar. A veces la pelota entra, a veces no. Me acuerdo el semestre pasado con Gabi Gómez: acá nos hicieron un solo gol en la segunda rueda, entonces tampoco entraba para los rivales. Creo que ahora tenemos que estar más unidos que nunca”, afirmó.

Sosa no ocultó el dolor que atraviesa el plantel luego de una nueva derrota como local y remarcó que los futbolistas sienten que están en deuda con los hinchas y con sus propias familias. “Estamos muy golpeados porque le queríamos regalar una victoria a la gente, a nuestra familia, que son las que más sufren, y nosotros como grupo nos merecíamos una victoria. Esto es comer mierda, estar más juntitos que nunca y sacar esto adelante. Somos los principales responsables de esta situación. Damos la cara y tenemos con qué. Tenemos con qué”, aseguró.

El arquero también se mostró esperanzado en que los refuerzos puedan aportar soluciones y ayudar al equipo a cortar la serie negativa. “Las incorporaciones que vienen nos van a sumar mucho y confiamos en que esta racha negativa se va a cortar, así como la positiva en algún momento llegó”.