Mundial 2026: Inglaterra eliminó a México y lo sacó de su campeonato

Inglaterra eliminó a México, lo sacó de su campeonato y ahora se las verá con Noruega.

Inglaterra venció por 3-2 a México en el Estadio Azteca y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, en donde se enfrentará a Noruega. El mediocampista Jude Bellingham convirtió un doblete a los 36 y a los 38 minutos de la primera etapa, y Harry Kane marcó de penal en la segunda, mientras que el delantero Julián Quiñones a los 42 y Raúl Jiménez de penal a los 24 del complemento descontaron para México.

México puso fin a la ilusión en la Copa del Mundo que coorganizó, aunque vendió muy cara su derrota frente a un rival de mayor jerarquía. Inglaterra sufrió durante gran parte del primer tiempo hasta que Jude Bellingham cambió el rumbo del encuentro con dos goles en apenas dos minutos.

El futbolista del Real Madrid abrió el marcador de cabeza tras un centro de Bukayo Saka luego de un rápido contragolpe y, poco después, aprovechó una recuperación alta de Anthony Gordon y una asistencia de Harry Kane para definir el 2-0.

Antes del descanso, Julián Quiñones descontó con una notable volea dentro del área para establecer el 2-1. En el complemento, Jarrell Quansah fue expulsado tras una dura infracción sobre Jesús Gallardo, sancionada con intervención del VAR.

Pese a jugar con 10 hombres, Inglaterra amplió la ventaja mediante un penal cometido por Israel Rangel sobre Gordon. Kane convirtió el 3-1 y alcanzó su sexto gol en el Mundial. México volvió a descontar con otro penal, esta vez por una infracción del propio Kane sobre Roberto Alvarado, que Raúl Jiménez transformó en el 3-2 definitivo.

Édson Álvarez tuvo el empate con un cabezazo que se fue apenas desviado, mientras Jordan Pickford sostuvo el resultado con algunas intervenciones decisivas. Inglaterra resistió el asedio final, selló su clasificación y avanzó de ronda con Bellingham como gran figura.