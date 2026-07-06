Paraná festejó en el Campeonato Entrerriano U21 de básquet

El seleccionado de Paraná se consagró en el Campeonato Entrerriano de Selecciones U21 luego de completar una campaña invicta en Colón. El combinado de la capital entrerriana ganó sus cuatro compromisos durante el fin de semana y terminó el certamen con una victoria ante el seleccionado local.

El camino del equipo de la APB comenzó el sábado con una sólida victoria por 81 a 43 frente a Concepción del Uruguay. En ese primer encuentro, el equipo paranaense logró marcar diferencias desde el desarrollo y sumó un resultado importante para iniciar la competencia.

Más tarde, durante la misma jornada, volvió a presentarse y superó a Concordia por 78 a 64. Con esos dos triunfos, Paraná cerró el primer día de actividad con puntaje ideal y quedó bien perfilado para definir el torneo.

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La actividad continuó el domingo con el cruce ante Gualeguaychú. Allí, el conjunto de la capital provincial se impuso por 81 a 57 y volvió a mostrar una actuación firme, con autoridad para controlar el desarrollo del partido.

Ese resultado dejó a Paraná ante la posibilidad de quedarse con el campeonato en el encuentro final frente a Colón. El anfitrión llegaba con el respaldo de su público, por lo que el duelo definitorio se presentó como el desafío más exigente de la competencia.

En el partido decisivo, Paraná le ganó a Colón por 79 a 73 y confirmó la consagración. El marcador reflejó un trámite más equilibrado que los encuentros anteriores, aunque el equipo logró sostener la ventaja en los momentos clave.