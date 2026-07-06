Quién es François Letexier, el árbitro francés de Argentina-Egipto en el Mundial 2026

El francés François Letexier será el árbitro que dirigirá Argentina-Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026.

En el partido de la selección argentina contra Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, el árbitro encargado de impartir justicia será el francés François Letexier. El galo no cuenta con antecedentes dirigiendo a la Albiceleste.

El único partido con un representativo nacional hasta este cruce de octavos había sido en el Mundial Sub 20 de 2023, cuando dirigió en el triunfo por 2-1 sobre Uzbekistán. Tampoco registra encuentros arbitrados con la selección absoluta de Egipto.

En la actual Copa del Mundo ya tuvo dos designaciones: estuvo presente en la victoria de Costa de Marfil por 1-0 sobre Ecuador durante la fase de grupos y luego en el empate 0-0 entre Cabo Verde y Arabia Saudita.

Letexier, de 36 años, es considerado uno de los árbitros de mayor proyección del fútbol europeo. Comenzó a dirigir en la Ligue 1 en 2016 y, con apenas 28 años, se convirtió en el árbitro más joven en la historia de la máxima categoría del fútbol francés.

Su debut se produjo el 23 de enero de 2016, en el encuentro entre Montpellier y Caen. Apenas un año después obtuvo la escarapela FIFA, que le permitió comenzar a dirigir partidos internacionales. Su estreno fue en un amistoso entre Bulgaria y Bosnia-Herzegovina.

Desde entonces construyó una carrera de constante crecimiento. Arbitró la final de la UEFA Europa League 2021, la Supercopa de Europa 2023 y también fue designado para competencias de máxima relevancia como la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos.

¿Una curiosidad? Si bien nunca había dirigido a Argentina hasta el momento, sí impartió justicia en partidos con jugadores del plantel actual y no con los mejores antecedentes recientes: expulsó a Nicolás Tagliafico en la Ligue 1 el pasado 22 de marzo, en la derrota como local de Olympique de Lyon por 2-1 ante Mónaco.