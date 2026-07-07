Atención Werner y Bonelli: la Técnica de la ACTC prepara un cambio reglamentario para Ford

El Turismo Carretera transita la parte intermedia de la temporada 2026 y se acerca el final de la Etapa Regular, ya que la categoría está próxima a disputar la octava fecha del calendario, el 12 de julio en Posadas. A partir de ahí quedarán dos competencias para concluir la previa al tramo definitorio.

En este marco, el Departamento Técnico de la ACTC, a cargo del Ing. Alejandro Iuliano, trabaja en busca de equilibrar el rendimiento de las marcas y dio un paso importante sobre novedades que serían oficializadas después del paso por Misiones.

Es que Ford recibiría un retoque reglamentario y el mismo estaría orientado hacia el aspecto aerodinámico.

Iualiano se hizo presente días atrás en el autódromo de La Plata para acompañar la prueba que realizó el paranaense Mariano Werner con su Ford Mustang. El ensayo sirvió de testeo para las soluciones que se implementarían en el corto plazo. El piloto de Paraná trabajó en el kilómetro con su auto, el cual fue dotado de un alerón trasero y un splitter delantero diferente al usa habitualmente.

En lo estrictamente deportivo, Werner aprovechó el circuito completo para referenciar su auto y cerró su mejor vuelta en 1:23.0 sin colocar neumáticos nuevos.

Cabe recordar que el tres veces campeón del TC tiene previsto estrenar un flamante Mustang antes del cierre de la Etapa Regular.