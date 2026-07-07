Básquet: Tomás de Rocamora renovó el cuerpo técnico para la Liga Argentina

Juan Sebastián Amato continuará como entrenador principal de Tomás de Rocamora en la Liga Argentina de Básquet.

Tomás de Rocamora disputará la Liga Argentina de Básquetbol 2026/27 y en las últimas horas la dirigencia Roja confirmó la renovación del cuerpo técnico que nuevamente estará encabezado por Juan Sebastián Amato Ayala.

Es el segundo paso importante para la institución uruguayense que, tras haber mantenido la categoría en la última edición, aseguró su continuidad en la competencia tras acordar una alianza deportiva con El Talar.

Junto a Amato, continuará como primera asistente Laura González mientras que Norberto Santini permanecerá como el segundo colaborador. Además, se confirmó que la preparación física seguirá estando a cargo de Santiago Rodríguez Perdomo y Alejo Challio permanecerá como el kinesiólogo del plantel.

“La verdad que estoy muy contento, con muchas ganas y esperando que comience la temporada”, dijo el coach el oriundo de Lanús en el inicio de su charla con el departamento de prensa de la entidad entrerriana.

Enseguida contó que “pasaron unos días después que terminó el último torneo, tuvimos una reunión con la dirigencia, me expresaron sus deseos de que continuara. Estoy muy cómodo, la pasé súper bien, creo que se hizo un buen trabajo y por eso estoy con ganas de que arranque el torneo”.

Respecto de lo que se está haciendo ahora y sobre el armado del plantel, comentó: “Estamos armando el equipo, tuvimos algunos chicos del club que se desempeñaron muy bien y que dieron la talla, queremos darles la oportunidad de que lo vuelvan a hacer y seguro llegarán refuerzos para potenciar al equipo”.

Amato también se refirió a lo que fue la reciente temporada en la que llegó para hacerse cargo del equipo poco antes del inicio. “Fue una temporada de aprendizajes, total; creo que el equipo fue competitivo, y pudimos lograr los dos objetivos principales que eran salvar la categoría y potenciar a los chicos del club”, señaló.

“Este año la vara quizá esté un poco más arriba, buscaremos ser más competitivos y seguir potenciando a los jugadores de la institución”, expresó en el final.