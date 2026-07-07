Liga Argentina de Básquet: “Titi” Barsanti seguirá en Comunicaciones

El Club Comunicaciones de Mercedes oficializó la continuidad del entrerriano Ignacio Barsanti como director técnico del equipo que competirá en la Liga Argentina de Básquet. Tras finalizar la campaña anterior, el entrenador había manifestado su deseo de seguir al frente del plantel, siempre y cuando no surgiera una propuesta superadora. Finalmente, llegó a un acuerdo con la dirigencia y encabezará nuevamente el proyecto deportivo de la institución.

El paranaense estará acompañado por Franco Marzani, quien continuará como preparador físico, mientras que Lucas Alfonso seguirá desempeñándose como segundo asistente técnico. En tanto, el primer asistente será confirmado en los próximos días.

Es de recordar que Titi Barsanti dirigió al conjunto Aurinegro en la temporada pasada y cuenta con una destacada trayectoria en el básquet nacional. La presentación oficial del entrenador se realizó mediante un video difundido en las redes sociales del club.

“Estoy muy contento por haber llegado a un acuerdo con la dirigencia para seguir este proceso y el camino de construcción del equipo. Es un orgullo representar al club y constituye un desafío personal muy importante”, dijo el paranaense.