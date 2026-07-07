“Me está volviendo el alma al cuerpo, pero quiero agradecerles a estos muchachos”, dijo Ayala

El paranaense Roberto Ayala analizó el triunfo de Argentina ante Egipto y les agradeció a los jugadores.

El ayudante de campo de Lionel Scaloni, el paranaense Roberto Ayala aseguró que le estaba “volviendo el alma al cuerpo” tras el agónico triunfo de Argentina por 3 a 2 frente a Egipto y les agradeció a los jugadores que lograron la hazaña de dar vuelta el partido.

“Me está volviendo el alma al cuerpo, pero quiero agradecerle a estos muchachos”, señaló, tras lo cual dijo en declaraciones televisivas. Y añadió: “Se lo decía recién a Paredes, no se cansan y siempre van por más”.

Además, indicó: “Estaban golpeados, pero se prometieron seguir con la frente alta y esta es otra demostración de este grupo”.