Mundial 2026: con cambios, Argentina irá por el pase a cuartos frente a Egipto

Con algunos cambios en la alineación, Argentina irá por el pase a cuartos de final frente a Egipto.

La selección argentina de fútbol enfrentará a su similar de Egipto, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni buscará dar otro paso más en la Copa Mundial de la FIFA en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años.

El encuentro se jugará este martes, desde las 13, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En tanto que el ganador de este cruce se enfrentará en cuartos al vencedor de Colombia-Suiza, que se verán las caras más tarde.

Argentina llega a este encuentro tras superar trabajosamente a Cabo Verde en octavos de final, en un partido para el infarto que se definió 3-2 a favor del combinado nacional en el alargue.

Lionel Messi convirtió el primer gol del seleccionado, luego el gualeyo Lisandro Martínez le devolvió la ventaja en el tiempo extra y la historia se definió por un cabezazo de Cristian Romero que terminó siendo autoría de Diney en contra.

Previamente, la Albiceleste lideró el Grupo J del Mundial con puntaje ideal: debutó con goleada 3-0 sobre Argelia, venció a Austria 2-0 y cerró la etapa inicial con un triunfo más sobre Jordania por 3-1.

En tanto que este martes, en Atlanta, con un Messi que buscará estirar más récords y escaparse como máximo goleador de este Mundial y de la historia de la Copa del Mundo, irá por un resultado positivo para acercarse a su objetivo en el torneo.

Lionel Scaloni no quedó conforme con lo hecho ante Cabo Verde y se perfilan cambios en la formación argentina. Leandro Paredes y Nicolás González pelean por ocupar el lugar de Thiago Almada, mientras que hay dos dudas: Nicolás Tagliafico busca recuperar su puesto en lugar de Facundo Medina, y la disputa por la 9 entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez suma un nuevo capítulo.

Por su parte, Egipto viene de eliminar en octavos de final a Australia en una definición todavía más dramática: por penales. El equipo liderado por Mohamed Salah se quedó con la clasificación en la tanda luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El seleccionado africano hizo méritos para meterse en la etapa eliminatoria del Mundial gracias a haber quedado segundo en el Grupo G. En su andar en la Copa del Mundo, empató 1-1 con Bélgica, triunfó 3-1 sobre Nueva Zelanda e igualó 1-1 frente a Irán.

FORMACIONES

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

EGIPTO

Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Árbitro: François Letexier (Francia). Cancha: Estadio Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). Hora: 13 (TyC Sports, Telefé, Televisión Pública).