Mundial 2026: con una enorme remontada, Argentina se metió en cuartos de final

Con uno de Messi, que llegó a ocho gritos, Argentina lo dio vuelta y se metió en cuartos de final.

En una heroica remontada de la selección argentina y en otro partido para el infarto, le dio vuelta un 0-2 ante Egipto, se impuso por 3-2 y avanzó a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko habían adelantado a los africanos, pero Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández lo dieron vuelta sobre el final para meterse en la próxima ronda, donde espera por el ganador de Colombia ante Suiza.´

El partido en Atlanta

Argentina salió dormida en el inicio del primer tiempo y a los 15 minutos recibió un tremendo baldazo de agua fría, cuando Ibrahim le ganó en las alturas al gualeyo Lisandro Martínez y abrió el marcador con un gran cabezazo tras un preciso centro del mediocampista Marwan Ateya.

A partir de allí, los dirigidos por Lionel Scaloni comenzaron a ser más directos en cada ataque y empezaron a tener ocasiones claras de gol. La primera fue un penal que llegó tras una falta sobre Nicolás Tagliafico que el arquero egipcio Mostafa Shobeir Oufa le atajó a Lionel Messi.

Luego llegó un cabezazo de Alexis Mac Allister y un remate clarísimo dentro del área, pero Shobeir Oufa se volvió a lucir con dos increíble atajadas.

En el segundo tiempo, Egipto se replegó en defensa y quedó a la espera para aprovechar alguna contra y dar el golpe que podía ser de nocaut. Los egipcios estiraron la ventaja a los 15 minutos del complemento, cuando Mostafa Ziko anotó de contra, pero finalmente el gol fue anulado por una falta previa.

Sin embargo, el mismo jugador fue el encargado de poner el 2-0 que parecía definitivo a los 22 minutos de la segunda mitad con una contra prácticamente calcada a la anterior.

Enzo Fernández le dio la victoria a Argentina frente a Egipto.

Cuando parecía que las esperanzas argentinas se diluían, el Cuti Romero descontó con un tremendo cabezazo tras un preciso centro de Messi. El mismo Messi anotó la igualdad a los 38 minutos del segundo tiempo, con una tremenda volea dentro del área que gritó con todas sus fuerzas.

Finalmente, el gol de la victoria de Argentina llegó a los 47 del complemento, cuando Fernández cabeceó con muchísima precisión gracias a un centro perfecto de Lautaro Martínez.

De esta manera, la selección argentina de fútbol consiguió la clasificación a los cuartos de final, donde se medirá con el ganador del partido entre Colombia y Suiza.