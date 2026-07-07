Mundial 2026: Suiza sacó a Colombia en los penales y enfrentará a Argentina en cuartos

Colombia no fue efectivo en los penales y Suiza será el rival de Argentina en cuartos de final.

Colombia quedó eliminada en la tanda de penales por 4 a 3 ante Suiza después de igualar 0 a 0 en los 120 minutos y se despidió en los octavos de final del Mundial 2026. Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cédric Itten y Rubén Vargas convirtieron los goles en la tanda de penales para los europeos que serán los próximos rivales de Argentina en cuartos de final.

El partido

Colombia comenzó mejor y generó la primera ocasión clara del partido cuando Gustavo Puerta probó desde el borde del área, pero Gregor Kobel respondió con una buena atajada para evitar la apertura del marcador.

Suiza reaccionó cerca de la media hora con dos oportunidades consecutivas, aunque Camilo Vargas respondió con solvencia ante los remates de Fabian Rieder y Dan Ndoye para sostener el empate.

En el inicio del complemento, los europeos volvieron a acercarse cuando Ndoye desbordó por la izquierda y asistió a Djibril Sow, que definió por encima del travesaño. Más tarde, Rieder ejecutó un tiro libre que pasó apenas desviado y, antes del final del tiempo reglamentario, un disparo cruzado de Ndoye salió junto al palo.

El alargue

El suplementario ofreció las mejores emociones, ya que Jhon Lucumí estrelló un cabezazo en el travesaño, Kobel contuvo un remate de Jaminton Campaz y Vargas volvió a intervenir con una gran atajada frente a Zeki Amdouni para mantener el cero.

En la definición desde los 12 pasos, Juan Fernando Quintero convirtió el primer penal colombiano y Granit Xhaka igualó la serie, mientras que Davinson Sánchez falló al estrellar su remate en el travesaño, aunque Manuel Akanji también desperdició su ejecución para Suiza.

Kobel luego detuvo el disparo de Cucho Hernández y Cédric Itten dejó a los europeos a un paso de la clasificación.

Luis Díaz descontó para Colombia, pero Rubén Vargas convirtió el penal decisivo y sentenció el 4-3 para clasificar a Suiza, que ahora enfrentará a Argentina por un lugar en las semifinales.