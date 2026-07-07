“Presionaron al árbitro” y “la Copa está dirigida a Argentina”: la grave acusación desde Egipto

Hossam Hassan, en conferencia de prensa, fue durísimo contra el arbitraje en el partido de Egipto ante Argentina.

Lo que comenzó siendo una fiesta para Egipto frente a Argentina, se convirtió en bronca e indignación con el arbitraje del francés Francois Letexier, tras el partido. Mostafa Ziko, autor del segundo gol del elenco africano y también de un tanto que fue anulado a instancias del VAR por una infracción sobre el entrerriano Lisandro Martínez, aseguró que “el árbitro es injusto, Dios me baste y es el mejor protector” y que “está desperdiciando el esfuerzo de todo un país”. Además, cerró con una fuerte sentencia: “La copa está dirigida a Argentina”.

Por su parte, quien también se quejó del árbitro fue el director técnico egipcio Hossam Hassan. “Hemos merecido la victoria. Argentina presionó al árbitro antes porque era francés, armaron contexto previo y sufrimos las consecuencias. El resultado estuvo influenciado antes y durante el juego”, aseveró.

Más adelante hizo referencia al gol anulado y a un supuesto penal no sancionado a Mohamed Salah previo al 3-2. “Se desestima un penal para nosotros. Ni entró al VAR. El segundo gol fue anulado por algún motivo. La vida es injusta”, insistió.

Hassan, que sobre el final hizo el gesto para activar el protocolo contra el racismo aunque no dijo nada al respecto, también aseguró que “no hubo respeto ni juego limpio” y que “hemos jugado mejor y superamos en todo a los campeones, nos vamos con la frente en alto”.

Luego volvió a apuntar contra el arbitraje: “Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias, fue un partido claramente amañada y todo el mundo lo vio", disparó. “Si quieren tanto que Argentina gane, ¿para qué nos hacen venir a jugar?”, concluyó.