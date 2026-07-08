“Argentina no está bien, pero tiene un corazón grande como una casa”, dijo Flotta

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Rubén Flotta destacó que fue “un triunfo épico, memorable, ante Egipto. Más aún si se tiene en cuenta que es complicado remontar un resultado adverso en 13 minutos en un Mundial y cuando perdés 2 a 0”.

Y resaltó: “Pasa que este este equipo tiene un detalle que lo avala y es el compromiso porque hay que decirlo tiene un corazón inmenso. Hay un refrán que me gusta usar y que dice que ‘cuando las piernas no responden hay que correr con el corazón’ y la verdad es que este equipo es eso. No está bien futbolísticamente, pero tiene un corazón grande como una casa”.

Enseguida anexó: “Eso se ve en el último gol, Enzo Fernández, que está en un bajo nivel, recorre unos 50 metros para ir a buscar el cetro de Lautaro Martínez, en el minuto 94, es tremendo”.

Más adelante se refirió al bajo nivel de algunos jugadores y expresó que “hay muchos jugadores que están bajos, si analizamos el rendimiento hay siete jugadores que no pasan los cuatro puntos. Entonces, insisto, cuando jugás de esta manera y con esa ventaja deberías perder, pero ellos tienen un plus”.

Y siguió: “Además, tenemos a Dios en la cancha. No quedó bien tras el penal que le atajaron, cuando le tomaban los primeros planos se lo notaba ido, pero resurgió porque en el primer gol no es un centro es un pase a la cabeza del Cuti Romero, el segundo es suyo y nos da el empate. Es mágico, no sabés en qué momento saca un conejo de la galera”.

A la hora de analizar lo futbolístico, el DT destacó que “Egipto nos tenía para el nocaut, pero inmerecidamente. Argentina lo superó ampliamente, el arquero fue figura, atajó un penal, le tapó una Julián tremenda”.

Y agregó: “Fue un equipo durísimo, con un DT que tiene carácter y duro para plantear partidos. En el primer tiempo salió a pelear de igual a igual y le costó a pesar de eso hizo el gol, pero en el segundo tiempo se replegó y llegó a meter una línea de siete”.

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