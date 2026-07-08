Básquet: el paranaense Fernández volverá a la Liga Nacional

El paranaense Joaquín Fernández volverá a la Liga Nacional de Básquet, será en Argentino de Junín.

El paranaense Joaquín Fernández tendrá una nueva experiencia en la Liga Nacional de Básquet. El jugador formado en Estudiantes de Paraná viene de tener una gran Liga Argentina con la camiseta de Colón de Santa Fe, lo que le valió para ser tenido en cuenta por el elenco Turco.

De este modo, Fernández regresará a la LNB luego de su experiencia en Riachuelo de La Rioja. El ex Echagüe y Amancay de La Rioja, fue pieza clave en el 2025 para que Riachuelo ganara la novena edición de la Liga de Desarrollo, anotando los tiros libres decisivos en la final contra Obras Sanitarias (73-71).

En aquel partido el entrerriano fue distinguido como el MVP del torneo tras registrar 17 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias en la final.