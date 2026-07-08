La reacción del “Ratón” Ayala tras el gol de Messi que no se vio y ahora es viral

Al paranaense Roberto Ayala se lo pudo ver con el cartel para realizar cambios que solo pueden usar los jueces.

La remontada de la selección argentina ante Egipto probablemente será recordada durante muchos años por lo épica que fue y a pocas horas de finalizado el encuentro ya empiezan a aparecer imágenes inéditas del encuentro. Un video viral en redes sociales tiene como protagonista al paranaense Roberto Ayala, uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni, quien reaccionó de manera llamativa en el empate de Lionel Messi ante los africanos.

En las imágenes se ve al Ratón sosteniendo el cartel de los cambios y minutos adicionados que muestra el cuarto árbitro, una curiosidad que no tiene explicación, ya que es un instrumento que solo manipulan los jueces.

Cuando el capitán de la Albiceleste marcó el 2 a 2 a los 38 minutos del segundo tiempo, todo se desbordó: el exdefensor lanzó el tablero al césped y salió corriendo para sumarse al festejo con el resto de los integrantes del banco.

La secuencia quedó registrada por la transmisión oficial. Una vez que la euforia disminuyó, el natural de Paraná regresó a su lugar, levantó el cartel y continuó con sus tareas habituales. El video no tardó en viralizarse y generó todo tipo de reacciones entre los hinchas en las redes sociales.

Antes de esa acción, la Albiceleste había logrado descontar gracias a un gran cabezazo de Cuti Romero, que conectó un centro de la Pulga a los 33 minutos del complemento. Ese tanto cambió por completo el desarrollo del partido y encendió la ilusión de una remontada que terminaría concretándose pocos minutos después.

El empate llegó por intermedio de Messi y, ya en el tiempo adicional, Enzo Fernández puso el 3-2 final de cabeza tras un centro de Lautaro Martínez. Con una remontada inolvidable, Argentina selló el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que se enfrentará a Suiza el sábado 11, desde las 22 (hora argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas City.