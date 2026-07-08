Mundial 2026: Argentina regresó a Kansas tras la épica victoria ante Egipto

La selección argentina ya se encuentra en Kansas City luego de la épica victoria por 3 a 2 ante Egipto en Atlanta que le dio la clasificación a los cuartos de final del Mundial. La delegación Albiceleste volvió a la concentración donde realizó la preparación y en la que se hospedó durante toda la fase de grupos.

Horas después del cotejo ante los egipcios, el plantel arribó a la ciudad del centro de los Estados Unidos que habían dejado los días previos al encuentro ante Cabo Verde. Tras más de una semana en Miami y un viaje a Atlanta, los jugadores descansarán en el Origin Hotel y desde este miércoles comenzarán a preparar el encuentro frente a Suiza, que eliminó por penales a Colombia en Vancouver y será el rival de los cuartos de final.

En principio, los comandados por Lionel Scaloni se entrenarán por la tarde en el Compass Minerals National Performance Center. Aquellos que jugaron más de media hora harán trabajos de recuperación, mientras que los que no tuvieron actividad realizarán ejercicios más intensos con pelota. Los primeros 15 minutos serán abiertos a la prensa.

Argentina tiene tres entrenamientos antes del encuentro ante los suizos, que se disputará el próximo sábado a las 22.00 en el Kansas City Stadium, el mismo en el que el conjunto Albiceleste debutó con goleada ante Argelia.

En el caso de clasificar jugaría el miércoles 15 de julio nuevamente en Atlanta y la idea es quedarse en Kansas hasta el día previo o, en su defecto, hasta dos días antes del encuentro frente al ganador de la llave entre Noruega e Inglaterra.

Pero claro, para eso habrá que repetir lo realizado en Brasil 2014 y eliminar a la siempre complicada Suiza.