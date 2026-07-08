Mundial 2026: Argentina volvió a los entrenamientos con la mirada puesta en Suiza

La selección argentina volvió a entrenarse luego de un exigente triunfo por 3-2 ante Egipto y, en la previa del duelo en el que deberá enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El representativo nacional cumplió con el cronograma habitual en los días pospartido, con una práctica integrada por los futbolistas que no sumaron minutos, entraron desde el banco o fueron reemplazados en el duelo ante los egipcios.

Mientras tanto, con el capitán Lionel Messi a la cabeza, quienes disputaron la mayor cantidad de minutos en la histórica remontada ante el elenco africano hicieron trabajos regenerativos, enfocados en el gimnasio y en la recuperación muscular.

La práctica

El mismo día de la victoria ante Egipto, la delegación nacional regresó a la ciudad de Kansas City, en la que se había concentrado durante la fase de grupos y, luego de algunos días parando en Miami, retomó los ejercicios con el foco puesto en Suiza.

En un entrenamiento de baja intensidad que tuvo lugar en el Sporting KC Training Center, y que contó con 15 minutos de apertura para la prensa, un nutrido grupo de futbolistas, entre los que se destacaban los defensores Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Gonzalo Montiel, y los delanteros Lautaro Martínez y Nicolás González, que sumaron diversa cantidad de minutos en el último encuentro, realizó pasadas y movimientos sin pelota durante la mayor parte de la práctica, además de un clásico “loco”.

Además de la atenta mirada del cuerpo técnico, también se encontraban apreciando el entrenamiento los futbolistas que jugaron la mayor parte del partido ante Egipto, quienes se acercaron al campo de juego una vez terminados los trabajos físicos.

Con algunas cuentas impagas en lo que va de la Copa del Mundo, en la que no puede mantener una valla invicta desde el segundo partido de la fase de grupos y recibió cuatro tantos en los dos encuentros eliminatorios, Argentina ya comenzó la preparación para medirse con Suiza, un equipo que se mostró sólido en lo defensivo y con algunos delanteros muy punzantes, además de jugadores de clase mundial como el arquero Gregor Kobel, el central Manuel Akanji y el mediocampista Granit Xhaka.