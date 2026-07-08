Paraná: por los Juegos Deportivos de la Ciudad pasaron 800 participantes

Los Juegos Deportivos de la Ciudad tuvieron la etapa Juvenil con la participación de 800 participantes.

Después de jornadas intensas de competencias, encuentros y exhibiciones, chicos y chicas de distintos puntos de la ciudad vivieron una rica experiencia en el marco de los Juegos Deportivos de la Ciudad que organizan la Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Deportes.

Allí los participantes sumaron aprendizajes y se divirtieron. Clubes, escuelas, equipos independientes y Escuelas Municipales de Deportes fueron partícipes de esta iniciativa.

Alrededor de 800 participantes, entre 12 y 18 años, fueron los verdaderos protagonistas de estos Juegos Deportivos, organizados con el mismo espíritu social e integrador que históricamente caracterizó a los Juegos Evita.

Las actividades de los Juegos

Hubo diferentes competencias, algunas de ellas, clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos, como los certámenes de Básquet 3x3 Sub 14, Vóley Sub 14, Hockey Sub 14, Natación Sub 14 y Atletismo Sub 15. En este sentido, los equipos y deportistas ganadores de estas disciplinas continuarán compitiendo en el ámbito provincial.

Paralelamente, hubo otras actividades no clasificatorias para los Juegos entrerrianos, como el ajedrez Sub 16, boxeo Sub 18, fútbol femenino Sub 16, básquet 3x3 Sub 16, canotaje Sub 17 y vóley Sub 16.

“Estamos muy contentos con esta nueva edición de los Juegos Deportivos de la ciudad. Fueron jornadas de mucha diversión, alegría y competencia que fomentaron el espíritu de estos Juegos. Como dice nuestra intendente Rosario Romero, el deporte construye valores y pudimos vivir jornadas hermosas en ese sentido”, señaló el subsecretario de Deportes Municipal, Juan Arbitelli.

Los Juegos Deportivos de la Ciudad continuarán con la etapa Universitaria y la segunda edición de la Copa Mi Ciudad, que contará con la participación de jóvenes que forman parte de las Escuelas Municipales de Deportes.

Deportes adaptados

Una de las jornadas de mayor emoción se llevó a cabo con la actividad en Deporte Adaptado. Hubo exhibición de natación y atletismo, con pruebas en pista, lanzamiento de bala y salto en largo.

Concurrieron chicos y chicas de la Escuela Melvin Jones, Escuela Municipal de Deportes Adaptado, Escuela de Educación Integral N°5 Dr. Martín Ruiz Moreno, Escuela de Educación Integral N°3 Carolina Tobar García, Escuela Chapuzón, parque Escolar Enrique Berduc, Escuela especial Nº19 Nuestra Señora de la Divina Providencia, Escuela Integral N°1 Helen Keller y la Escuela de Educación integral N°1 Zulema Embon.