Primera Nacional: Jorge Broggi arbitrará la presentación de Patronato en Salta

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las designaciones arbitrales para la 20ª fecha de la Primera Nacional. Dentro de esta jornada, Patronato visitará el domingo, a las 17, a Gimnasia y Tiro de Salta y ya conoce al encargado de impartir justicia.

Jorge Broggi fue designado para arbitrar el partido en el norte del país. El juez principal estará secundado por Javier Mihura y Diego Romero, en tanto que Lucas Rodríguez será el cuarto árbitro.

Hasta el momento, cada vez que Broggi dirigió a Patrón no pudo ganar y su récord hasta acá es de un empate y una derrota

Será la tercera ocasión en la que Broggi dirija un partido oficial de Patronato. Hasta el momento, el balance no favorece al conjunto entrerriano, que nunca logró ganar bajo su arbitraje: registra un empate y una derrota, ante Colegiales (0 a 0) y All Boys (1 a 0), respectivamente.