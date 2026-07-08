Ultramaratón: Juan Bustos representará a la Argentina en el Mundial de 100K

El seguiense Juan Bustos representará a la Argentina en el Mundial de Ultramaratón.

El atleta seguiense Juan Bustos fue convocado nuevamente para integrar la selección argentina que competirá en el Campeonato Mundial IAU de 100 kilómetros, previsto para el 20 de septiembre de 2026 en Ames, España.

La nómina oficial, en la que se encuentra el entrerriano, fue confirmada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

La convocatoria reconoce el gran presente deportivo de Bustos, quien volverá a vestir la camiseta Albiceleste en una de las competencias más importantes del ultramaratón a nivel internacional, señala Desde Crespo.

Antes de la confirmación definitiva del equipo, el próximo 25 de julio se disputará la última prueba evaluativa en la Ultramaratón de Formosa, donde el cuerpo técnico definirá si se incorporan nuevos atletas al plantel.

Con el objetivo de afrontar los costos que demanda la competencia, familiares y allegados del corredor lanzaron una campaña solidaria para recaudar fondos destinados al viaje y la participación en el Mundial.