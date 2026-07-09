Básquet: Unión de Crespo dio la vuelta olímpica en el Apertura

Unión de Crespo no dejó dudas en el tercer partido y ganó el Torneo Apertura de la APBF.

Unión de Crespo se consagró campeón del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (PBF). El Cervecero se alzó con la corona luego de imponerse por 79 a 46 ante Estudiantes de Paraná en el tercer y definitivo partido de la serie final.

El partido en Crespo

El primer cuarto terminó 18-11 a favor del equipo dueño de casa, en eso primeros 10 minutos el local ya mostró mayor intensidad y efectividad. En el segundo período, en tanto, la diferencia se amplió de manera considerable y el descanso largo llegó con ventaja de 49-28.

A la vuelta del descanso largo, el dominio por parte del equipo local continuó. Al cierre del tercer cuarto, el marcador fue de 68-36, una distancia que prácticamente sentenció el partido.

En el último tramo, Estudiantes no logró reaccionar y el Verde sostuvo su ritmo hasta el cierre para decretar el 79-46 definitivo y desatar el festejo de todo el equipo, señal El Once.

Es de recordar que la definición llegó al límite después de dos encuentros muy disputados. Estudiantes había golpeado primero al quedarse con el juego inicial como visitante, mientras que Unión respondió en el segundo compromiso con una victoria en el Parque Urquiza.

Con la serie igualada 1-1, todo quedó para el tercer duelo. Allí, el conjunto dirigido por Marco Percara mostró su mejor versión y logró marcar diferencias desde el comienzo para encaminar una victoria contundente.