Fútbol: murió Fernando Berón, histórico coordinador de Inferiores varios equipos

Murió Fernando Berón a sus 58 años. El ex-coordinador de inferiores de Independiente, San Lorenzo y Barracas Central falleció este jueves tras batallar contra un cáncer. Un docente del deporte que fue crucial en la formación de varias figuras del fútbol argentino.

Su llegada al fútbol se dio en 1992, cuando él estaba a cargo de la escuela de fútbol de Ciencia y Labor, equipo en el que jugó durante su infancia, y el exentrenador y árbitro que coordinaba esa institución, Ricardo Calabria, decidió llevarlo al club del que Berón es hincha: San Lorenzo.

En el Ciclón estuvo a cargo de las categorías Infantiles, Inferiores, Reserva y hasta tuvo un interinato en 2006, antes de que Oscar Ruggeri se haga cargo del primer equipo tras la salida de Gustavo Alfaro.

Su etapa más recordada fue coordinador de Inferiores de Independiente, en donde estuvo entre 2015 y 2021, donde se ganó definitivamente el mote de “bombero” al siempre estar a disposición para asumir de manera interina, lo cual le sucedió en cuatro oportunidades en Avellanada y siempre con Claudio González como su ayudante de campo.

En el Rojo le tocó asumir luego de los pasos de Jorge Almirón, Mauricio Pellegrino, Sebastián Beccacece y Lucas Pusineri, y tuvo buenos números para aquietar las aguas: dirigió 11 encuentros, en los que ganó seis, empató tres y perdió dos, con 17 goles a favor y nueve en contra.

En 2021 regresó al club de sus amores y tuvo un nuevo interinato tras la renuncia de Pedro Troglio en 2022, un periplo en Boedo que finalizó en diciembre de 2023.

Su última experiencia se dio en Barracas Central, donde fue entrenador de la Reserva entre 2024 y 2025, con un paso como interino en 2024 tras la salida de Alejandro Orfila previo a la asunción de Rubén Darío Insúa.

Se esperaba que regresara para su tercer ciclo en San Lorenzo tras la victoria de Marcelo Culotta en las elecciones y trabajara a la par de Walter Perazzo y Martín Saric en las divisiones inferiores del club, aunque sus problemas de salud finalmente impidieron que vuelva al club de sus amores.