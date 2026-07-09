Mundial 2026: según la FIFA, Argentina lidera tres estadísticas

Según la FIFA, Argentina lidera tres estadísticas en el Mundial que poco a poco va llegando a su final.

En un Mundial donde por momentos debió sufrir más de la cuenta, como ocurrió en la trabajada clasificación frente a Egipto, Argentina mantiene intacta una de las principales características que construyó durante el ciclo de Lionel Scaloni.

Más allá de que la performance futbolística no viene siendo la más destacada de la Scaloneta, los números oficiales de la FIFA reflejan que la Albiceleste sigue siendo el equipo que mejor interpreta una idea de juego basada en el protagonismo con la pelota. No es casualidad que llegue a los cuartos de final liderando tres estadísticas centrales del torneo: más goles, mayor cantidad de pases y precisión.

Estadísticas a favor

La primera tiene que ver con el poder de fuego en el área rival. Argentina es, junto con Francia, la selección más goleadora del Mundial, con 14 tantos. Buena parte de esa producción lleva la firma de Lionel Messi, máximo artillero del certamen con ocho conquistas.

Pero quizás los datos que mejor representan la identidad del campeón del mundo sean otros dos. Según las estadísticas oficiales de la FIFA, Argentina es el equipo que más pases completó en todo el Mundial, con 3.446, por delante de España, que acumula 3.382, y Marruecos, tercero con 3.126.

A ese volumen de circulación le suma otro registro que explica por qué Argentina suele dominar los partidos: también lidera la Copa del Mundo en precisión de pases, con un 91% de efectividad. España comparte ese mismo porcentaje, aunque con una menor cantidad, mientras que Marruecos completa el podio con un 89%.

Los números aportan que la selección argentina no solo es el equipo que más hace circular el balón, sino también uno de los que menos se equivoca al hacerlo. Es una marca que acompaña al equipo de Scaloni desde hace años y que representa a la perfección la idea que impulsó el DT desde su llegada: un equipo protagonista, que intenta controlar los partidos desde la posesión y que busca atacar sin renunciar al buen trato del balón.

La curiosidad es que los tres equipos que encabezan esos registros siguen en carrera. Francia comparte con Argentina el liderazgo en cantidad de goles, mientras que España y Marruecos son sus principales perseguidores en los apartados vinculados al juego asociado. Los cuatro buscarán ampliar esas cifras en los cuartos de final.