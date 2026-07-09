“Queremos formar un equipo intenso y dinámico”, dijo Barsanti

“Estoy muy contento por haber llegado a un acuerdo con la dirigencia para seguir este proceso y el camino de construcción del equipo. Es un orgullo poder representar al club y constituye un desafío personal muy importante”, dijo el entrenador paranaense Ignacio Barsanti tras arreglar un nuevo vínculo con Comunicaciones de Mercedes, para jugar la Liga Argentina de Básquet.

En relación con la conformación del plantel, explicó que ya trabaja junto al director deportivo, Facundo Giorgi, en la incorporación de jugadores. “Estamos avanzando en el armado del equipo. Las negociaciones con los jugadores están encaminadas. La idea es mantener la base de la temporada anterior, sobre todo a los chicos jóvenes. Queremos formar un equipo intenso, dinámico, que refleje la filosofía de juego que proponemos. El año pasado pudimos plasmar esa identidad en el tramo final del campeonato y buscamos consolidarla desde el comienzo. También queremos que el equipo nos represente por su compromiso y por los valores que consideramos fundamentales”.

Pensando en el inicio de la competencia, previsto para mediados de octubre, el entrenador adelantó que la pretemporada comenzará en agosto. “A mediados de agosto vamos a iniciar la pretemporada. Tendremos alrededor de dos meses de trabajo hasta el comienzo del torneo y queremos aprovechar ese tiempo para desarrollar todos los contenidos necesarios”.

A lo que añadió: “Con Franco Marzani ya estamos planificando la estructura de la preparación, tomando como referencia la del año pasado. Lo positivo es que ya nos conocemos y eso agiliza la dinámica de trabajo. Después habrá que integrar a los jugadores que se sumen al modelo de juego y a la filosofía del equipo”.

Por otra parte, en relación al cuerpo técnico, confirmó la continuidad de Lucas Alfonso y explicó la salida de Gabriel Aguilar. “Gabriel se va a vivir a Corrientes, por lo que no seguirá con nosotros. Estamos buscando un nuevo asistente que se incorpore al cuerpo técnico y seguramente en los próximos días habrá novedades”.

Por último, Barsanti destacó el sentido de pertenencia que encontró en Mercedes y el vínculo que se generó con los hinchas. “Uno termina acoplándose al sentido de pertenencia que existe en la ciudad. Acá se trabaja con tranquilidad y uno se siente cómodo. Lo más importante es que la gente fue identificándose con el equipo, y ese es uno de los objetivos que queremos fortalecer durante esta nueva temporada”.