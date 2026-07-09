Turismo Carretera: con dos entrerrianos, están los inscriptos para la carrera en Posadas

El paranaense Mariano Werner es uno de los dos entrerrianos que dirá presente en Posadas.

El Turismo Carretera se presenta este fin de semana en el Autódromo de Posadas (Misiones) con un total de 54 inscriptos para disputar la octava fecha del campeonato 2026. Tras la última visita a Rafaela se registraron dos bajas y un alta, por lo que se trata de la carrera con la menor cantidad de vehículos en lo que va del año, continuando con una tendencia a la baja desde la 2ª fecha en Viedma.

Entre los pilotos que se anotaron para competir en la capital misionera aparecen dos entrerrianos: el paranaense Mariano Werner y el uruguayense Nicolás Bonelli, ambos con Ford Mustang.

Nicolás Bonelli, con su Mustang, irá por un buen resultado en Posadas.

Cabe destacar que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) aterriza en el trazado de la tierra colorada como líder indiscutido del torneo, mientras que Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) viene de ganar en la fecha anterior.

Para esta competencia se concreta el regreso de Sebastián Abella a bordo del Ford Mustang del Alifraco Sport. En contrapartida, las dos ausencias registradas son las de Jorge Barrio, que se desvinculó del Pradecon Racing y regresará en San Juan con un Chevrolet Camaro del Canning Motorsport; y Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet Camaro), que decidió hacer un parate en la categoría.

Para esta carrera también hubo algunos cambios de marca: Matías Canapino dejó el Camaro para subirse a un Torino del Catalán Magni Motorsport y José Manuel Urcera dejó el Toyota Camry del Maquin Parts Racing para subirse al flamante tercer Mercedes-Benz.