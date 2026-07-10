Con Werner de protagonista, el TC encendió sus motores con una caravana en Posadas

Mariano Werner fue uno de los que encabezó la caravana del TC en Posadas.

El Turismo Carretera (TC) celebró el Día de la Independencia con una caravana que desató la pasión en Posadas. La actividad comenzó en la avenida Uruguay, donde los pilotos Mariano Werner (Ford Mustang), Matías Canapino (Torino) y Juanchi Maceira (TC Pista) compartieron con los fanáticos, firmaron autógrafos y participaron de sorteos de entradas.

Luego, Werner condujo su Mustang hasta el Casino Club de la avenida Quaranta, acompañado por una multitud que siguió el rugir de los motores. “Muy feliz de venir a Misiones, me siento como en casa, el cariño de la gente es impresionante y esperemos tener un buen fin de semana”, expresó el piloto nacido en Paraná.

En paralelo, en Garupá, el corredor Niki Trosset ofreció la charla “Auto360”, destinada a familias y jóvenes conductores, con consejos prácticos sobre seguridad vial y manejo responsable, publicó Canal 12 de Posadas.

La caravana marcó el inicio de un fin de semana cargado de automovilismo en Misiones. La octava fecha del TC se disputará este sábado y domingo en el Autódromo Rosamonte de Posadas.

Las puertas del circuito se abrirán este viernes a las 12, mientras que las boleterías y el sector de acreditaciones funcionarán desde las 6.30.