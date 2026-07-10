Mundial 2026: Scaloni repetiría los 11 frente a Suiza

El cuerpo técnico de Argentina, encabezado por Lionel Scaloni, repetiría la formación que viene de ganarle a Egipto.

La selección argentina continúa con su preparación para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni empieza a definir el equipo. Aunque todavía resta un día para el partido, la principal tendencia indica que el entrenador repetiría a los mismos 11 que remontaron el partido ante Egipto.

Durante la última práctica no hubo una práctica formal de fútbol, pero sí diferentes ejercicios tácticos por sectores del campo. Esos movimientos dejaron la sensación de que el cuerpo técnico mantendría la formación utilizada en el triunfo por 3-2 de los octavos de final.

Además, todos los futbolistas que comenzaron aquel encuentro están en condiciones físicas de jugar. Cristian Romero, quien había terminado con un calambre en el gemelo izquierdo, se recuperó y está disponible para el compromiso ante los suizos.

De no surgir inconvenientes en la última práctica, Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.

El cuerpo técnico quedó conforme con la reacción mostrada ante Egipto, aunque también trabaja para corregir los problemas defensivos y los espacios que aparecieron durante algunos retrocesos.

La intención sería mantener una estructura que por momentos consiguió generar juego y situaciones de peligro, pero con mayor equilibrio para evitar conceder oportunidades ante un rival que llega después de eliminar a Colombia por penales.