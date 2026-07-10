Mundial 2026: Suiza perderá a una de sus figuras ante Argentina

El mediocampista Johan Manzambi, una de las mejores apariciones del seleccionado suizo en este Mundial 2026, fue descartado por el entrenador Murat Yakin para el duelo ante Argentina, por los cuartos de final. El volante de 20 años sufrió un golpe en la rodilla izquierda en un entrenamiento previo al cruce de octavos de final, que también se tuvo que perder.

De esta manera, Suiza tendrá una baja de gran peso en el mediocampo, al aún no encontrarse recuperado el mediocampista Johan Manzambi, que también puede desempeñarse como atacante por derecha y había sido crucial en el equipo europeo, aportando gol y dándole juego al representativo con su capacidad para pisar el área rival.

Considerado como uno de los candidatos para quedarse con el premio del mejor jugador joven del Mundial, el futbolista del Friburgo de Alemania tuvo un rendimiento muy destacado desde la segunda fecha de la cita mundialista, en la que ingresó desde el banco de suplentes y necesitó de solo 19 minutos de juego para marcar dos goles, que le permitieron a Suiza abrir el marcador ante Bosnia y sumar su primer triunfo, por 4-1.

Su gran ingreso le dio la titularidad en la última fecha de la primera ronda, en la que volvió a marcar y dio una asistencia, en los primeros minutos de la segunda mitad, para que el conjunto suizo le gane a Canadá por 2-1 y clasifique en el primer lugar de la zona A ante uno de los países anfitriones.

Tras dar una nueva asistencia en el duelo de 16avos de final, en el que Suiza fue muy superior a Argelia y le ganó por 2-0, Manzambi se posicionó como el máximo goleador y asistidor de su Selección, aunque su Mundial se vería entrecortado en los entrenamientos posteriores.

El mediocampista de 20 años sufrió un golpe en la rodilla izquierda durante un entrenamiento previo a los octavos de final, en los que Suiza venció a Colombia por 4-3 en la tanda de penales luego de igualar sin goles, por lo que no pudo enfrentar a los “Cafeteros” y, según lo declarado por Murat Yakin en conferencia de prensa, tampoco podría jugar ante Argentina.