“Somos un equipo que representa muy bien a los argentinos”, expresó Lisandro Martínez

El defensor entrerriano habló en conferencia de prensa antes del partido de este sábado frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026. El gualeyo advirtió que no existen los partidos sencillos y destacó la importancia del apoyo de los hinchas.

Además, relativizó las críticas externas hacia la selección argentina, aseguró que el plantel vive “en una burbuja” y remarcó que el equipo se enfoca en la autocrítica y en corregir sus propios errores.

El sufrido 3-2 contra Egipto dejó a Argentina en los cuartos de final, pero también encendió algunas alarmas defensivas que los dos centrales de la selección pretenden apagar cuanto antes. Y uno de los que hizo la autocrítica fue Licha, que en la previa a Suiza reconoció que la defensa debe corregir errores.

Licha, una de las voces de referencia dentro del grupo, destacó primero el orgullo que siente este plantel por representar al país. “Mucha emoción, mucha adrenalina y con mucho orgullo. Somos un equipo que representa muy bien a los argentinos”, expresó el defensor nacido en Gualeguay.

Pero enseguida dejó en claro que el triunfo frente a Egipto ya quedó archivado. En el búnker en Kansas no hay lugar para pensar más allá de Suiza, un rival que llega tras eliminar a Colombia por penales y que intentará imponer el orden y la disciplina que lo caracterizan.

“No pensamos en si algún rival que preocupa. Estamos pensando en Suiza y nosotros. Tratamos de mejorar, porque siempre hay cosas, pero estamos muy centrados en el partido de Suiza”, explicó a la consulta sobre que piensa sobre Francia o España que ya tienen su lugar en las semifinales.

El defensor del Manchester United también puso el foco en uno de los aspectos que más lo involucra: los dos goles que recibió la Scaloneta. Si bien Argentina terminó festejando una clasificación agónica, puertas adentro saben que repetir esas desatenciones puede salir muy caro en un Mundial.

“Obviamente que no nos gusta que nos hagan goles. Tenemos que estar más concentrados. Teniendo una mayor concentración son goles que podemos evitar. Es mejor que pase ahora y que nos agarre con mayor concentración y con los pies más en la tierra”, analizó el central.