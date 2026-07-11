Argentina irá por un lugar en semifinales frente a Suiza

Este sábado se dará un nuevo paso para la Argentina en su objetivo de la defensa del título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A partir de las 22 (hora argentina) enfrentará a Suiza por los cuartos de final del certamen ecuménico, en el estadio de Kansas City.

El arbitraje estará a cargo del portugués João Pinheiro, acompañado por los jueces asistentes Bruno Jesus y Luciano Maia. El canadiense Drew Fischer será el cuarto árbitro para este encuentro.

Con todas las piezas disponibles, Lionel Scaloni podrá elegir la que para él es la formación ideal desde el arranque. Se presume en este contexto que repetirá el equipo que salió a la cancha frente a Egipto en el encuentro que acabó con victoria argentina por 3-2 con una remontada en los 15 minutos finales.

Si es así, arrancaría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis MacAllister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

En frente estará un rival que por cuarta vez en su historia alcanza la instancia de los cuartos de final. Sin embargo, lo llamativo es que es la primera vez que lo hace en los últimos 72 años: la última vez que estuvo entre los ocho mejores fue en 1954, ocasión en la que organizó el certamen.

Los dirigidos por Murat Yakin superaron las dos instancias de eliminación directa con un diferente nivel de holgura. Ante Argelia obtuvieron un buen triunfo por 2-0 que les permitió dar el siguiente paso; mientras que ante Colombia empataron 0-0 y debieron recurrir a los penales, en los que se impusieron por 4-3.

Para este partido, el entrenador adelantó que no contarán con Johan Manzambi, una de sus principales figuras con destacado presente en el Friburgo. Su desequilibrio era una ficha fundamental para el seleccionado europeo, que no podrá contar con él.

Por lo demás, todas las piezas estarán disponibles, de manera que saltará al campo de juego con lo mejor que puede formar: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder; Rubén Vargas y Breel Embolo.

La única duda es en la posición de Rieder, ya que Djibril Sow podría imponerse y aparecer como titular en ese puesto. Será decisión de Yakin.

Rival definido

Argentina y Suiza saltarán al campo de juego con su contrincante ya definido debido a que el penúltimo partido por los cuartos de final entre Noruega e Inglaterra se disputará antes. El cotejo comenzará a las 18 en el estadio Hard Rock de Miami y medirá a los dos combinados europeos por el tercer lugar disponible en las semifinales.

La otra semifinal ya se encuentra confirmada: Francia venció a Marruecos por 2-0 y España derrotó a Bélgica por 2-1, de manera que ambos combinados europeos se medirán para determinar a uno de los finalistas. Este partido se disputará el próximo martes 14 de julio a partir de las 16 (hora de Argentina) en el estadio AT&T de Dallas.