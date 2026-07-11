Bellingham le dio la clasificación a Inglaterra ante Noruega

Este sábado por la tarde, el Hard Rock Stadium de Miami recibió el partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El partido contó con el arbitraje del francés Clement Turpin y definió al rival del vencedor del duelo entre Argentina y Suiza.

Durante los primeros 25 minutos de juego hubo muy poco por destacar. Ambos equipos intentaron manejar la pelota de forma criteriosa, pero lejos estuvieron de causar daño en las vallas defendidas por Jordan Pickford y Örjan Nyland.

Después de la pausa de hidratación llegó el primer shock del partido. Primero tuvo su chance Erling Haaland, pero su cabezazo tras el centro desde la derecha acabó en manos del arquero inglés, sin embargo sirvió de aviso.

A los 35, el desborde vino por la izquierda y esta vez fue Andreas Schjelderup el que impulsó el balón. El atacante de 25 años parecía ejecutar un centro, pero el balón salió hacia el arco y dio en el poste izquierdo de la valla antes de meterse dentro y convertirse en el 1-0. Sin querer o no, fue un golazo el que puso en ventaja a Noruega.

Inglaterra no asimiló bien el golpe de la anotación y el equipo noruego acumuló ocasiones claras de gol. Primero se lo perdió Alexander Sorloth con una volea que se fue por encima del travesaño. Luego fue Martin Odegaard quien sacó un remate bajo y débil que Pickford controló en dos tiempos.

La última clara fue de Sorloth, que parecía escaparse en un contragolpe por derecha y, cuando tenía pase para Haaland, optó por la jugada personal y acabó sacando un disparo débil sobre la marca de un defensor y perdió la oportunidad. El combinado noruego lo pagó caro.

Es que sobre el final, ya en el primer minuto de tiempo añadido, Anthony Gordon desbordó por izquierda y envió un pase a la medialuna del área para la diagonal de Jude Bellingham. El mediocampista de Real Madrid controló el balón y siguió su recorrido hacia adentro del área para definir cruzado de zurda y vencer a Nyland para el 1-1.

Dos minutos después Harry Kane le dio la ventaja al seleccionado inglés con una excelente definición por encima de Nyland en el mano a mano, pero el tanto fue anulado debido a que el pase entre líneas de Bellingham lo encontró en offside.

Ya en la segunda mitad del partido, Noruega fue el que se puso en ventaja a los 11 minutos. Fue tras un tiro de esquina desde la derecha en el que un rebote le dio la chance de definición a Patrick Berg. El mediocampista remató de volea y Pickford rechazó a un costado, dejando el balón en posición de Torbjörn Heggem, que empujó para el 2-1. El gol acabó siendo anulado porque en la previa al centro hubo un empujón de Haaland que impidió la intervención de Elliot Anderson. Seguían empatados.

La última media hora del partido tuvo a Noruega como dominador, teniendo la chance más clara en un cabezazo de David Moller Wolfe que dio en el travesaño y fue bien despejado por Ezri Konsa a un costado. En el despeje, Haaland definió mal y el balón acabó afuera. En el final, Noruega empujó, pero no consiguió ponerse en ventaja: hubo tiempo extra.

E Inglaterra pegó rápido. Un remate de larga distancia de Morgan Rogers encontró una floja respuesta de Nyland, quien dejó un rebote al medio del área chica. Allí apareció Bellingham para empujar y anotar su sexto gol en el torneo: 2-1 Inglaterra, que volvía a dar vuelta un partido en este Mundial.

Casi tiene la chance de ampliar el seleccionado dirigido por Thomas Tuchel después de la sanción de penal por una supuesta falta sobre Djed Spence que no existió, pero la intervención del VAR anuló la falta.

No hubo nada más: Noruega empujó sin ideas -y ya sin Haaland en la segunda parte del tiempo suplementario- e Inglaterra logró meterse en las semifinales. Solo resta definir su rival, que saldrá del duelo entre Argentina y Suiza: el partido de semifinales se jugará el miércoles 15, desde las 16 (hora de Argentina), en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.