Con dos paranaenses en cancha, Los Pumitas enfrentarán a Escocia

Argentina perdió ante Inglaterra su último partido en fase de grupos y jugará por el quinto puesto.

Este domingo, la selección argentina de rugby masculino M20 enfrentará a Escocia en el marco de las semifinales por el quinto puesto del Mundial de Rugby M20 en Georgia. El partido será en Tbilisi, capital georgiana, en el estadio Avchala, comenzará a las 11 (hora de Argentina) y tendrá el arbitraje de Ben Connor.

Para este partido, el entrenador Nicolás Fernández Miranda ya definió el XV con el que comenzará el juego y se confirmó que tendrá en cancha a dos de los tres paranaenses. Los jugadores del Club Atlético Estudiantes Basilio Cañas y Bautista Lescano estarán desde el arranque; mientras que Franco Marizza, del Paraná Rowing Club, comenzará en el banco de los suplentes.

La formación irá con: Fabrizio Cebron, Nicolás Cambiasso, Bautista Salinas Mallea; Joaquín Pascual Viale, Felipe Hygonenq; Tomás Dande, Cañas, Federico Torre; Benjamín Ledesma Arocena, Manuel Giannantonio, Joaquín Daireaux, Pedro Coll; Ramón Fernández, Lescano y Simón Pfister.

En su camino, Argentina formó parte del Grupo C, en el que venció a Estados Unidos (78-14) e Irlanda (62-40) y perdió frente a Inglaterra (40-38). Estos resultados dejaron al seleccionado en el segundo lugar de la zona, llevándolo a jugar por el quinto puesto.

Su rival será Escocia, que formó parte del Grupo B en el que venció a Italia (38-32) y Japón (43-32) y perdió ante Nueva Zelanda (36-26), terminando también en el segundo lugar de su zona.

Para este partido, el entrenador del seleccionado escocés eligió a: William Pearce, Joe Roberts, Ollie Blyth-Lafferty; Christian Lindsay, Dan Halkon; Sam Byrd, Harvey Preston, Oliver Finlayson-Russell; Hamish MacArthur, Jake Dalziel, Nairn Moncrieff, Alex Bryden; Henry Kesterton, Daniel Kelly y Rory McHaffie.