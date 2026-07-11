Con la paranaense Borrero Müller están las “Panteritas” para el Mundial de Chile

La paranaense Borrero Müller formará parte del equipo argentino en el Mundial de vóley U17.

Este viernes, la Federación de Vóleibol de Argentina confirmó la lista de 14 jugadoras que conformarán la selección argentina U17 para disputar el Mundial de la categoría en Chile. Entre el 6 y el 16 de agosto, las ciudades de Santiago, Los Andes y San Felipe recibirán el certamen mundial de la categoría con participación de Las Panteritas.

En la convocatoria de 14 jugadoras figura la paranaense Catalina Borrero Müller, que viene formando parte del proceso y será una de las representantes de la Argentina en el campeonato mundial.

El plantel completo se conforma con las siguientes jugadoras: María Pérez, Morena Silva Rodríguez, Martína Boldt, María Torres, Dolores Godoy Pastore, Paula Dianda Bollettini, Lucía Novello, Greta Luboz Méndez, Sofía Baldo, Amparo Barbieri, Antonela Juncos, Paulina Pasero y Danna Peralta Calderón.

El plantel está dirigido por Gabriela Puente Vergara, que es la entrenadora principal, con Luciano Verasio como asistente. Julián Budano es el preparador físico y Julián Welschen el responsable de llevar las estadísticas. María de los Ángeles Lutterotti es la kinesióloga y Tamara Correa la mánager del equipo.

El Mundial

Del certamen participan un total de 24 selecciones, con participación de cinco seleccionados sudamericanos. Argentina formará parte del Grupo C en el que compartirá zona con Japón, Brasil, Polonia, Croacia y España.

Los demás grupos están conformados de la siguiente manera:

-Grupo A: Chile, Turquía, Egipto, Estados Unidos, Tailandia y República Checa.

-Grupo B: China, Perú, México, Venezuela, Túnez y Filipinas.

-Grupo D: Italia, China Taipéi, Puerto Rico, Corea del Sur, República Dominicana y Argelia.

El fixture confirmado de la Argentina será el siguiente (luego dependerá de sus resultados):

Jueves 6/8 - Desde las 14: vs. Polonia.

Viernes 7/8 - Desde las 17: vs. España.

Sábado 8/8 - Desde las 14: vs. Brasil.

Domingo 9/8 - Desde las 20: vs. Japón.

Lunes 11/8 - Desde las 17: vs. Croacia.