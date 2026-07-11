Con tres partidos comienza la fecha 13 de la Liga Paranaense

Palermo venció a Atlético Paraná en uno de los encuentros pendientes de la fecha 10.

A partir de las 15.30 de este sábado dará inicio la actividad correspondiente a la 13ª fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. Son tres los partidos programados para este sábado, mientras que los seis juegos restantes correspondientes a esta jornada se disputarán el domingo.

En uno de los partidos de esta jornada Instituto será anfitrión de Club VF en Villa Uranga. La Gloria llega a este partido en la sexta ubicación con 21 puntos; mientras que su retador tiene apenas una unidad menos y se encuentra en la octava posición.

Patronato, ubicado en la 12ª posición de la tabla con 13 unidades, en esta fecha deberá recibir a Argentino Juniors en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El equipo de Avenida Zanni es el único que no sumó puntos en lo que va del campeonato.

El duelo restante por esta jornada será en el estadio Pablo Zapata, de Sportivo Urquiza, lugar en el que Belgrano recibirá a Formación Independiente. El Mondonguero llega a este partido con 21 puntos en la séptima ubicación; mientras que el Rojo suma 10 unidades y está 14° en la tabla.

Debe destacarse que esta semana de actividad tiene programación especial debido a que se disputarán los dos encuentros pendientes por la décima fecha del campeonato.

Uno de ellos ya se jugó el miércoles 8 de julio y acabó en victoria de Palermo por 2-1 ante Atlético Paraná en el estadio Pedro Mutio; mientras que el otro se jugará el miércoles 15 cuando Los Toritos reciba a Patronato. Con ese partido disputado ya todos quedarán al día.

Fixture | Liga Paranaense de Fútbol | Fecha 13

Sábado 11/7 - Desde las 15.30:

Instituto - Club VF.

Patronato - Argentino Juniors.

Belgrano - Formación Independiente.



Domingo 12/7 - Desde las 15.30:

Sportivo Urquiza - Ciclón del Sur.

Palermo - San Benito.

Oro Verde - Camioneros.

Neuquen - Universitario.

Don Bosco - Atlético Paraná.

Los Toritos - Peñarol.