Con try de Kremer, Argentina venció a Gales

Este sábado, el rugby internacional se dio cita por la segunda fecha del Campeonato de Naciones que enfrenta a equipos del hemisferio norte con los del hemisferio sur. A la selección argentina le tocó recibir a Gales luego del debut con derrota ante Escocia. El partido se disputó en el estadio Bicentenario de San Juan y contó con el arbitraje de Paul Williams.

El juego comenzó torcido para Los Pumas, que se encontraron rápidamente en desventaja con el try de Dewi Lake convertido por Sam Costelow. Sin embargo, Joaquín Oviedo y Justo Piccardo ingresaron al ingoal rival para adelantar al combinado anfitrión a los 15 minutos (ambos tries convertidos por Tomás Albornoz). Todavía en el primer tiempo, Rhys Carre igualó el marcador asistido por la conversión de Costelow, con lo que se encontraban 14-14.

Sin embargo, Argentina consiguió dos tries más en los últimos cinco minutos del primer tiempo. El primero fue del concordiense Marcos Kremer, que aprovechó un pick & go para alcanzar el 19-14 parcial (luego convirtió Albornoz) y posteriormente apareció Santiago Carreras para el cuarto y último try de Argentina en el primer tiempo. Parcial de 28-14 al descanso.

En el segundo tiempo casi no se movió el tanteador. Oviedo convirtió su segundo try de la tarde a los ocho minutos y Ben Warren anotó un nuevo descuento galés para el resultado final de 35-21.

Con la victoria, el equipo de Contepomi alcanzó las seis unidades y se ubica tercera en su hemisferio, por detrás de Sudáfrica y Nueva Zelanda, que ganaron sus dos partidos.

Argentina jugará en la próxima fecha su último partido como local. Enfrentará a Inglaterra a partir de las 16.10 del próximo sábado 18 de julio. Ese partido se jugará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Fixture y resultados | Fecha 2

Sábado 11/7:

Nueva Zelanda 47-17 Italia.

Australia 26-42 Francia.

Japón 20-36 Irlanda.

Fiyi 8-73 Inglaterra.

Sudáfrica 42-28 Escocia.

Argentina 35-21 Gales.

-SÍNTESIS-

Argentina 35-21 Gales.



Punto a punto:

4’PT: try de Dewi Lake, convertido por Sam Costelow (GAL).

6’PT: try de Joaquín Oviedo, convertido por Tomás Albornoz (ARG).

15’PT: try de Justo Piccardo, convertido por Tomás Albornoz (ARG).

24’PT: try de Rhys Carre, convertido por Sam Costelow (GAL).

35’PT: try de Marcos Kremer, convertido por Tomás Albornoz (ARG).

39’PT: try de Santiago Carreras, convertido por Tomás Albornoz (ARG).

Resultado parcial: Argentina 28-14 Gales.

8’ST: try de Joaquín Oviedo, convertido por Tomás Albornoz (GAL).

27’ST: try de Ben Warren, convertido por Sam Costelow (GAL).

Resultado final: Argentina 35-21 Gales.



Formaciones:

Argentina: Boris Wenger, Julián Montoya, Tomás Rapetti; Guido Petti, Matías Alemanno; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo, Marcos Kremer; Gonzalo García, Tomás Albornoz, Justo Piccardo, Lucio Cinti; Mateo Carreras, Santiago Carreras y Bautista Delguy.

DT: Felipe Contepomi.



Gales: Rhys Carre, Dewi Lake, Dillon Lewis; Ben Carter, Adam Beard; Jac Morgan, Aaron Wainwright, James Botham; Tomos Williams, Sam Costelow, Joe Hawkins, Eddie James; Josh Adams, Blair Murray y Ellis Mee.

DT: Steve Tandy.



Ingresaron:

-En Argentina: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Simón Benítez Cruz, Matías Moroni e Ignacio Mendy.



-En Gales: Ryan Elias, Nicky Smith, Ben Warren, Teddy Williams, Kane James, Kieran Hardy, Max Llewellyn y Louis Rees-Zammit.



Árbitro: Paul Williams.



Estadio: Bicentenario (San Juan).